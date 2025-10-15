VaiOnline
Serdiana.
16 ottobre 2025 alle 00:12

Aula consiliare e sala convegni nel centro multifunzionale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cinquecentomila euro per la realizzazione di una nuova struttura multifunzionale, destinata ad ospitare la nuova aula consiliare, una sala convegni e un centro servizi per le imprese. Il Comune di Serdiana ha affidato il progetto esecutivo e la direzione dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso che sorgerà nella centralissima piazza Grux’e Ferru. L’opera sarà realizzata grazie a un finanziamento concesso dalla Regione Sardegna.

«Si tratta di un investimento strategico per dotare il paese di nuovi spazi dedicati alla partecipazione pubblica, alla cultura e agli eventi – sottolinea il sindaco Maurizio Cuccu – un passo concreto per rendere Serdiana sempre più moderna, accogliente e funzionale per cittadini e imprese».

Proprio alle attività produttive sarà destinato il Centro servizi, una sorta di “vetrina” per le aziende del territorio, soprattutto quelle vitivinicole, conosciute e apprezzate in tutto il mondo per la qualità dei prodotti.Uno spazio al servizio delle imprese che si candida a diventare un polo di attrazione per tutto il Parteolla diventato, in questi ultimi anni, meta privilegiata del turismo esperienziale.

Nel 2022, il Comune di Serdiana aveva partecipato a un progetto pilota del Ministero dello sviluppo economico rivolto all’area vasta di Cagliari per favorire la creazione di filiere produttive e la collaborazione tra aziende. Con il finanziamento regionale l’idea può finalmente prendere corpo. L’obiettivo è far partire i lavori entro l’estate del 2026. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta

L’ira dei farmacisti sardi, in 500 al sit-in di Cagliari: «Abbiamo stipendi da fame»

Battaglia sul rinnovo del contratto I sindacati: pronti allo sciopero 
Stefania Lapenna
Emigrati

«Ora voteranno tutti, i giovani non seguono gli ordini di scuderia»

L’avvocata Sara Nicole Cancedda: guardiamo al congresso con fiducia 
Cristina Cossu
Il meteo

Madre e figlia salvate a Porto Torres Olbia rivive l’incubo dell’alluvione

Automobilista bloccato in un sottopasso, super lavoro per i Vigili 
Andrea Busia Mariangela Pala
Governo

Una spinta agli stipendi ma c’è il nodo risorse

Flat tax del 10% sugli aumenti retributivi, novità per Isee e aliquote Irpef 
Milano

Uccide la compagna con 24 coltellate  di fronte ai poliziotti

Pamela Genini, 29 anni, era riuscita con uno stratagemma a chiedere aiuto  
La svolta

Hamas restituisce altri corpi,  varco di Rafah verso la riapertura

Una delle salme non è di un rapito. Gli Usa ai miliziani: «Via le armi» 