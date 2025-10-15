Aula consiliare e sala convegni nel centro multifunzionale 

Cinquecentomila euro per la realizzazione di una nuova struttura multifunzionale, destinata ad ospitare la nuova aula consiliare, una sala convegni e un centro servizi per le imprese. Il Comune di Serdiana ha affidato il progetto esecutivo e la direzione dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso che sorgerà nella centralissima piazza Grux’e Ferru. L’opera sarà realizzata grazie a un finanziamento concesso dalla Regione Sardegna.

«Si tratta di un investimento strategico per dotare il paese di nuovi spazi dedicati alla partecipazione pubblica, alla cultura e agli eventi – sottolinea il sindaco Maurizio Cuccu – un passo concreto per rendere Serdiana sempre più moderna, accogliente e funzionale per cittadini e imprese».

Proprio alle attività produttive sarà destinato il Centro servizi, una sorta di “vetrina” per le aziende del territorio, soprattutto quelle vitivinicole, conosciute e apprezzate in tutto il mondo per la qualità dei prodotti.Uno spazio al servizio delle imprese che si candida a diventare un polo di attrazione per tutto il Parteolla diventato, in questi ultimi anni, meta privilegiata del turismo esperienziale.

Nel 2022, il Comune di Serdiana aveva partecipato a un progetto pilota del Ministero dello sviluppo economico rivolto all’area vasta di Cagliari per favorire la creazione di filiere produttive e la collaborazione tra aziende. Con il finanziamento regionale l’idea può finalmente prendere corpo. L’obiettivo è far partire i lavori entro l’estate del 2026. (c. z.)

