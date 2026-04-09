Augusto Pili, ex sindaco di Aritzo, segretario comunale per un mese 

Augusto Pili, ex sindaco di Aritzo, è il neo segretario comunale di Tertenia. Ma l’incarico è in reggenza per un mese, a scavalco dalle altre sue sedi (Osini e Perdasdefogu), in attesa che il Comune individui il sostituto di Gabriella Brundu, in pensione dal primo febbraio scorso dopo 15 anni di servizio in paese. Pili, 54 anni, svolgerà funzioni di consulenza, assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione per Consiglio e Giunta, per evitare la paralisi del Comune.

«La mancanza della figura del segretario rallenta la macchina amministrativa e ci costringe agli straordinari. Augusto Pili ci sta dando una grossa mano, seppur a scavalco con altri due Comuni», dice Giulio Murgia, sindaco di Tertenia.

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