Augusto De Angelis, una vita da giallo 

Manlio Parrini, famoso regista autore di un film leggendario, dopo anni di inattività, intende portare sullo schermo la vita di un personaggio reale: Augusto De Angelis, uno scrittore di gialli degli anni ‘30, nato a Roma nel 1888 e morto a Como il nel 1944 per le conseguenze di un pestaggio subito sul lungolago di Bellagio da parte di elementi fascisti. Ma proprio mentre Parrini lavora alla sceneggiatura del film con l’amica Sara De Viesti, è assassinata l’anziana e ricca vedova Bastoni, proprietaria della villa adiacente alla casa del regista. Coinvolto nell’inchiesta dalla procuratrice della Repubblica Claudia Sensini, Parrini somma i due delitti in una sorta di indagine sui tanti misteri della vita e sulle compromissioni che la stessa comporta, specialmente in tempi offuscati da ideologie dittatoriali. E setacciando il mondo di De Angelis, trova inquietanti riscontri di un’epoca difficile e nello stesso tempo può confutare amarezze e disillusioni dei nostri giorni in cui compromissioni, corruzioni e censure ancora vivono indisturbate immemori del destino «di uno scrittore la cui sola colpa è stata quella di non stare al gioco, di ostinarsi a disegnare un giallo italiano in un periodo in cui il genere non era gradito».

Ecco “Le verità spezzate” (Rizzoli, 276 pp., 16 euro). Messo momentaneamente da parte l’autore televisivo Carlo Monterossi, personaggio seriale protagonista in dieci romanzi best seller con la sua ingegnosa brigata investigativa, Alessandro Robecchi racconta un fattaccio del passato, «un cold case degli anni quaranta», in un presente che conserva parecchia protervia d’un remoto ancillare.

Perché ha riesumato la storia di Augusto De Angelis?

«Oggi si parla tanto del giallo italiano e della sua fortuna editoriale, e De Angelis fu uno dei fondatori, anzi un teorico: quando ancora il giallo era una questione anglosassone, lui teorizzò la creazione del giallo italiano e che abbia fatto quella fine ingrata dopo la galera, mi sembrava una storia che andava raccontata perché pochi la conoscono. E poi mi consentiva di fare un discorso su libertà, censure, pressioni e condizionamenti».

Secondo lei, viviamo in un clima di libertà controllata?

«Le nostre libertà sono sempre un po’ vigilate e in discussione. Noi pensiamo che siano sempre acquisite e tranquille, invece bisogna difenderle giorno per giorno. Ci sono i media, i social, delle pressioni e continuamente delle piccole censure tipo “meglio non dirlo”, “meglio non farlo “. Non sono censure paragonabili a quelle che subiva uno scrittore nel ventennio, ma credo che i condizionamenti, soprattutto nell’attività intellettuale e culturale, ci siano e come. Anche il regista protagonista del mio libro, Manlio Parrini, subisce dei condizionamenti, e pure la procuratrice che fa l’indagine, ha delle pressioni, perché troppo spesso in molte vicende giudiziarie ci sono delle sollecitazioni politiche. E questo significa che non siamo mai al cento per cento liberi, a meno che non ci mettiamo in testa di difendere la libertà con le unghie e con i denti».

Finito in galera a causa di una delatrice, De Angelis era una vittima predestinata in qualche modo?

«Non stiamo palando di un militante fascista: Augusto De Angelis non era il partigiano John: era un bravo borghese che voleva fare onestamente il suo lavoro con un indubbio talento, ma era prigioniero delle limitazioni e continue censure, dichiarazioni di guerra del regime al genere noir perché secondo la morale imposta, in Italia il crimine e i suicidi non esistevano e il cattivo doveva per forza essere straniero. È un collare che si stringe sempre di più fino al giugno del 1943 quando il regime vieta i romanzi gialli e li sequestra su tutto il territorio nazionale. Un buon borghese De Angelis, non un rivoluzionario; uno scrittore indipendente che un pochino infrangeva le regole assurde e cretine della censura del tempo. E perciò fu vittima del regime. Come tutto il popolo italiano».

