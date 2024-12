Augusta, la signora aggiustatutto 

La lettera gialla è ancora conservata accuratamente in un cassetto da quasi cinquant’anni. All’interno, la convocazione all’esame per ottenere la licenza di vendita di autoricambi. È il 1976, una sala immensa piena di uomini, tutti gli occhi su di lei. «Erano meravigliati per la mia richiesta. La cosa bizzarra era che fossi una donna, molto strano per quel tipo di lavoro, pare che in Sardegna non ci fosse nessun’altra con questa ambizione», ricorda Augusta Zaccarini, 83 anni, proprietaria dello storico negozio di Tortolì dove lei, tutt’ora, lavora ogni giorno. A dispetto dell’età.

Gli albori

Originaria di Ulassai, si sposa e si trasferisce a Tortolì nel 1965, nello stesso stabile dove nascerà la rivendita. Ha da sempre una sorta di attitudine alla meccanica, allo smontare e rimontare gli oggetti, in casa “l’aggiustatutto”è lei. «Prima di aprire il mio negozio passavo molto tempo nell’officina di mio fratello per avere compagnia e ne approfittavo per frugare, appassionandomi ancora di più – ricorda –, ma ho capito di avere un serio interesse verso le auto e i ricambi grazie al lavoro che svolgeva mio marito: autista trasportatore e proprietario di un impianto di frantumazione di inerti». Cinque mezzi pesanti che avevano bisogno, spesso, di pezzi di ricambio difficili da reperire in giro. Proprio in quel periodo, un altro negozio di ricambi a Tortolì stava chiudendo, Augusta Zaccarini approfitta dell’occasione, compra tutto il materiale e apre nel gennaio 1977 nel garage sotto il suo appartamento. Passa le ore a girare nel labirinto degli scaffali per imparare la collocazione e il codice di ogni piccolo pezzo di ricambio, perfettamente a suo agio. «Li ricordo ancora a memoria – racconta - e posso riconoscere di che pezzo si tratta e a che macchina appartiene, senza neanche vedere il codice. L’esperienza mi porta a capire sempre cosa stanno cercando i clienti. C’è ancora qualche meccanico che si affida ai miei consigli, sono ancora in grado di dirgli che sta sbagliando e come risolvere».

Meraviglia al bancone

Non è difficile immaginare l’espressione perplessa di tanti signori che aspettano al banco e vedono arrivare lei, oppure la reazione incredula dei grandi venditori di materiale o degli agenti di commercio: «Dov’è il signor Zaccarini?, mi chiedevano. Io rispondevo: il signor Zaccarini sono io!». Oggi continua a lavorare al fianco di suo figlio Antonio, occupandosi anche di tutto il lavoro d’ufficio, fare i conti e registrare fatture rigorosamente a mano, senza computer. Quando trova il tempo, aggiusta le moto degli amici di suo figlio e dà qualche lezione al nipote più piccolo, molto appassionato, quello che sembra voler seguire la stessa strada della nonna. «Quelli che si stupiscono più di tutti sono i motociclisti tedeschi. Io risolvo i problemi, loro mi guardano come se facessi una magia. È come un pezzo di dono che ho addosso, un piccolo talento. Mi auguro – conclude – di restare ancora qui finché la vita mi lascia in piedi».

