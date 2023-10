«Auguri mister e salva ancora il Cagliari» 

Claudio Ranieri soffierà oggi sulle sue settantadue candeline. E attorno a lui ci sono, idealmente, tutti i suoi “ragazzi”, quelli che con Ranieri in panchina hanno vissuto un triennio che è entrato di diritto nella storia del Cagliari, con due promozioni dalla C alla A e una salvezza miracolosa. Quasi come quella da centrare quest'anno e che i suoi vecchi rossoblù gli chiedono ancora una volta. Ma al coro si unisce anche Gianfranco Zola, che è stato il giocatore più utilizzato da Ranieri con 210 presenze: «Tanti auguri a un grande del nostro calcio!».

I capitani

Lucio Bernardini e Gianfranco Matteoli guidano il gruppo, come sempre. «Spero che la squadra gli faccia un bel regalo a Salerno», esordisce Bernardini. «Gli auguro di rimanere sempre lo stesso, con la determinazione e il desiderio di trascinare chi lavora con lui, ottenendo il massimo. Spero che i risultati arrivino al più presto, magari ricordando che proprio con la Salernitana, all'Amsicora, in Serie C, arrivò la sua prima vittoria alla guida del Cagliari». E anche Matteoli punta l'attenzione sui risultati della squadra: «Buon compleanno, mister. Con l'augurio che da domenica possa essere un anno ricco di soddisfazioni per lei e per tutti i tifosi rossoblù».

I fedelissimi

Tre anni insieme, dalla C alla salvezza in A, per Mario Ielpo: «Eravamo ragazzi, ora siamo pure nonni. Però non molliamo mai. E allora al mister auguro di avere sempre la voglia di fare calcio che lo ha contraddistinto in questi anni». Altro fedelissimo di Ranieri è stato il difensore Mauro Valentini: «Con grande affetto e grandissima stima, faccio al Mister un mondo di auguri di buon compleanno. Approfitto per augurargli un grande in bocca al lupo per il campionato. Credo ne abbia bisogno...». E non potevano mancare gli auguri di Gianluca Festa, che con Ranieri fece il suo esordio in rossoblù: «Auguro al mister Ranieri un buon compleanno. Sono 72 anni portati benissimo, fisicamente e mentalmente. Gli auguro inoltre di poter gioire a fine campionato con tutto il popolo sardo per una meritata salvezza del suo e nostro Cagliari». E in quei tre anni fu tra i protagonisti anche Ivo Pulga, che a Ranieri manda i suoi personali auguri: «Auguri di buon compleanno a un grande uomo e un grande condottiero che mi ha fatto diventare un giocatore di Serie A. Grazie mister, buon compleanno!». Un triennio che Luciano De Paola non riuscì a completare, lasciando la Sardegna durante il mercato invernale in Serie A, dopo esser stato uno dei trascinatori del Cagliari: «Al Grande Capo dico che il calcio è passione e lui lo rappresenta. Grande uomo e grande coach, buon compleanno!».

I bomber

In Serie C il Cagliari centrò la promozione anche grazie alle 11 reti di Guglielmo Coppola, che di quella squadra fu il capocannoniere. «Oggi lo sentirò certamente con un messaggio. Sa il bene che gli voglio e gli mando un grande in bocca al lupo. Io e tutti i tifosi del Cagliari ci affidiamo alla sua forza per tornare a sorridere e centrare la salvezza. Sarà difficile, ma lui può farcela». L'anno dopo, in B, il goleador rossoblù fu Fabrizio Provitali, che di reti ne siglò 12. «Potrei dire tante cose, ma mi viene solo “Grazie Mister”. E tanti tanti auguri!».

