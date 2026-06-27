Auguri Mel Brooks! 100 anni e una risata lunga tutta una vita 

La risata come elisir di lunga vita. Ne sa qualcosa Mel Brooks, il leggendario re della parodia che oggi compie 100 anni. In regista, attore, sceneggiatore, compositore, produttore cinematografico, teatrale, televisivo e comico statunitense è nato a Brooklyn, New York nel 1926 ed è tra i pochi ad aver conseguito un Egot, ossia ha vinto tutti e quattro i più prestigiosi premi dello spettacolo americano: Emmy (per la televisione), Grammy (per la musica), Oscar (per il cinema) e Tony (per il teatro).

«Sono nato per far ridere le persone, quindi faccio questo», dice nel documentario “Mel Brooks: The 99 Year Old Man!” di Judd Apatow. Al secolo Melvin Kaminsky, Brooks è la mente dietro capolavori come “Frankenstein Junior”, “Mezzogiorno e mezzo di fuoco” e “Balle Spaziali”. L'artista è considerato un genio per aver destrutturato generi cinematografici consolidati come l’horror, il western, la fantascienza, attraverso un umorismo beffardo e intelligente. Con la sua ironia ha affrontato anche temi scomodi come il razzismo oppure dittature e regimi.

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