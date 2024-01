Auguri Kate Moss, che sa cadere e rialzarsi 

Cinquant’anni anni da regina del wellness: domani a Mustique, l'isola dei Caraibi amata da reali, rock star e super ricchi, Kate Moss taglierà il traguardo del mezzo secolo.

Diva delle passerelle degli anni Novanta il cui look emaciato divenne simbolo dell'heroin chic, al giro di boa delle cinquanta candeline la ex bad girl della moda si è messa alle spalle le polemiche di quando era sulla cresta dell'onda. Cinquanta sono i nuovi quaranta per la ex ragazza di Croyden, scoperta da un'agenzia al JFK quando aveva quattordici anni e subito proiettata sulla copertina della bibbia dello stile The Face. «Kate non rispondeva agli standard delle modelle dell'epoca. Era relativamente bassa, con le lentiggini, i denti imperfetti e sorrideva spontaneamente quando la fotografavano», la ricorda l'ex direttore Richard Benson: «Aveva gli stessi interessi della gente ma non proiettava un lifestyle perfetto».

Negli anni Novanta fu al centro di polemiche quando, a differenza delle curvacee e altissime colleghe Cindy Crawford, Naomi Campbell e Elle MacPherson, divenne la ragazza-manifesto per le taglie sottozero. «Nessun sapore è meglio del sentirsi magra, aveva detto la Moss all'epoca in una battuta poi rimangiata quando stuoli di teenager, affascinate dal suo fisico emaciato, avevano tentato a rischio della vita di emularne il look pelle e ossa. C'erano state poi le notti brave, i fiumi di champagne alle 10 del mattino, la cocaina, il fumo.

Ma Kate Moss ha resistito a tutto, ha superato tutto, ha vinto tutto. Oggi vive circondata dalla natura a Little Faringdon, nell'Oxfordshire dividendo il suo tempo tra meditazione, nuoto nuda al chiaro di luna nei torrenti, l'orto e le gite al locale vivaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA