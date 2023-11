«Auguri Gigi, sei stato e resti il nostro faro»  Oggi il mito Riva spegne 79 candeline 

In comune hanno quello scudetto che continua a viaggiare tra storia e leggenda, certo. Ma i 79 anni che compirà oggi Luigi Riva da Leggiuno sono anche l'occasione per ricordare che il legame con quelli che sono stati i suoi compagni del Cagliari nello scudetto del 1970 è qualcosa che va ben oltre il calcio. Dopo oltre 50 anni, da Albertosi a Domenghini, da Tomasini a Brugnera, sono tutti pronti a salutare il Bomber, che per loro, però, è soprattutto l'amico di una vita. Ricordando anche chi non c'è più, come l'allenatore Manlio Scopigno, per tanti quasi un padre, il deus ex machina della squadra Andrea Arrica e ancora Mario Martiradonna, Giulio Zignoli, Nenè e Bobo Gori, colonne di quella formazione dove Riva è stato il trascinatore e bomber implacabile.

Mio fratello

Ricky Albertosi, che in quella stagione stabilì anche il record dei gol subiti (appena 11 in 30 partite) ancora imbattuto, scherza: «Prima di tutto fate gli auguri a me (84 anni compiuti lo scorso 2 novembre, auguri). Per me Gigi è un amico eccezionale, anzi, direi che è un fratello. Siamo stati compagni di stanza ovunque, sia nel Cagliari che in Nazionale. Eravamo sempre insieme, siamo sempre stati molto uniti. Gli faccio gli auguri più belli per i suoi 79 anni e gliene auguro naturalmente tanti altri».

La linea difensiva

Se Albertosi ha subito solo 11 reti, merito è anche della linea difensiva, imperniata sul libero e capitano Pierluigi Cera. «Con Gigi ci sentiamo poco, ma l'importante è che stia bene. Non siamo più ragazzini, dobbiamo pensare a vivere bene questi anni. Quella stagione lì è stata memorabile, sentivamo che lo scudetto sarebbe stato nostro, perché eravamo un gruppo di quindici-sedici uomini dove tutti remavano nella stessa direzione, dove regnava il motto “uno per tutti e tutti per uno. Auguri Gigi e un abbraccio a Beppe “Tomas” Tomasini, è lui il nostro collante». E proprio da Tomasini arrivano gli auguri per il Bomber: «Gigi è stato mio compare di nozze, compagno e amico, un condottiero. Vorrei campasse fino ai cento anni. Per tutti noi è stato un esempio, in campo e fuori. Ci conosciamo da una vita, eravamo un gruppo di amici e lui è stato il nostro leader, sempre nel segno dell'umiltà, perché non ha mai fatto pesare a nessuno la sua grandezza. Auguri Gigi, a cent'anni». E auguri anche da Comunardo Niccolai, lo stopper implacabile del Cagliari scudettato: «Tanti auguri, Gigi. Cerca di stare sempre in salute, questo è quello che più conta. Non ci vediamo da troppo tempo, dovrò tornare al più presto a Cagliari per abbracciarti».

Tanti auguri, Gigi

Di quella squadra era uno dei più giovani e anche oggi Mario Brugnera resta il “ragazzino” con i suoi 77 anni, portati con stile anche sul campo da gioco da allenatore. «Un compagno e soprattutto un amico. Tanti auguri di buon compleanno, Gigi». Ci pensa un attimo, invece, Ricciotti Greatti. Per un motivo: «Non gli ho mai fatto gli auguri perché ogni volta poi faceva gli scongiuri! Scherzo. Gigi è sempre stato il promotore di tante iniziative. Purtroppo qualcuno di noi non c'è più, ma siamo sempre stati tutti molto uniti. E allora auguri, Gigi, ti meriti sempre il meglio». Infine, Angelo Domenghini, che di Riva è stato compagno e trampolino di lancio sia nel Cagliari che in azzurro: «Vai avanti così, Gigi. Del resto, sei un ragazzino, fai solo 79 anni, mentre io sono già a 82. Tanti auguri!».

