«Auguri e affetto» dagli eredi del Cav 

La famiglia Berlusconi si congratula con Tajani ma la compagna del Cavaliere, Marta Fascina, diserta il congresso di Forza Italia, anche se incassa l’elezione alla vicesegreteria di Stefano Benigni, a lei vicino. Fascina in realtà dalla scomparsa del fondatore non ha quasi mai partecipato agli appuntamenti azzurri: non andò a Paestum né a Gaeta alla festa dei giovani, né apparve per il trentennale della discesa in campo.

Gi altri eredi del Cav invece non snobbano il congresso azzurro. Paolo Berlusconi, fratello minore di Silvio, ha partecipato alla giornata di apertura e ieri Tajani dopo l’elezione ha annunciato: «Ho ricevuto un messaggio di Marina e della famiglia, si congratulano per l’elezione e mandano anche un messaggio e un augurio a tutti voi in vista delle europee. La famiglia Berlusconi continua a seguire con affetto e attenzione e rispetto dei ruoli la più bella creatura di Silvio Berlusconi che è Forza Italia.

