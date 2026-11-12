Nuovo centenario a Serramanna, dove Giuseppe Battista Conti ha tagliato il nastro del secolo di vita. A suggellare lo speciale compleanno anche il sindaco Gabriele Littera, che con una rappresentanza del Comune ha raggiunto la casa dove tziu Peppucciu, come è conosciuto l’anziano, vive attorniato dalla famiglia: tre figli, le nuore e i numerosi nipoti e pronipoti.

«Augurius mannu a tziu Peppucciu», è la dedica del primo cittadino al centenario, nella festa che ha visto anche la presenza dell'associazione Anni d'argento di Serramanna, sempre in prima fila nelle ricorrenze dei centenari del paese. «Il bagaglio di saggezza che ha raccolto è la memoria più preziosa per tutti noi. Auguri», è la dedica sulla targa-ricordo consegnata dal primo cittadino Littera e dalla presidente dell’associazione Anni D’argento, Maria Grazia Cossu.

«Stimato da tutti, è sempre stato un uomo pratico e di poche parole, e nel corso della sua vita ha lavorato tanto come agricoltore e pastore», è il commento di Cossu su tziu Peppucciu Conti, il nuovo centenario di Serramanna che allunga la particolare lista dei testimoni della longevità della cittadina.

RIPRODUZIONE RISERVATA