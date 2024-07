Auguri Campana: compie 90 anni l’ideatore dell’Aic 

È stato un precursore, un pioniere: senza Sergio Campana non esisterebbe l’attuale sindacato dei giocatori, che proprio lui fece nascere nel 1968. Lui, il promotore dell’Associazione italiana dei calciatori, oggi compie 90 anni, oltre 40 dei quali trascorsi al timone della sua “creatura” tra battaglie per i diritti dei suoi assistiti, risultati raggiunti e altri da raggiungere.

Una rivoluzione che affonda le radici nel match dei quarti di finale dell’Europeo poi vinto dall’Italia. Gli azzurri il 3 aprile persero 3-2 in Bulgaria nella gara di andata. Nel corso di quella trasferta i leader Sandro Mazzola (dell’Inter), Gianni Rivera (del Milan) e Giacomo Bulgarelli (Bologna) si fecero promotori di una nuova esigenza: garantire una diversa tutela dei calciatori. Volevano creare un sindacato e affidarlo proprio a Campana che da un anno, conclusa una carriera da centrocampista tra Vicenza e Bologna, era diventato avvocato. Proprio nel suo studio a Bassano del Grappa (Vicenza) nacque l’Aic nonostante l’ostilità dei presidenti dei club e degli stessi dirigenti federali.

Campana è stato la faccia pubblica del sindacato calciatori per 43 anni prima di lasciare l’incarico, nel 2011, passando il testimone a Damiano Tommasi. Tanti i traguardi raggiunti. Tra questi le regole dello svincolo contrattuale e il diritto a una pensione a all’assistenza sanitaria. «L’impegno di Campana fu fondamentale», ha ricordato Gianni Grazioli, direttore generale dell’Assocalciatori, «ha portato all’istituzione di un nuovo caposaldo normativo nel 1981 con cui fu riconosciuto lo status di lavoratori ai calciatori, premessa fondamentale per ottenere ulteriori riconoscimenti e tutele nel corso degli anni. Altra tappa fondamentale della sua luminosa carriera dirigenziale è stata nel 2001 l’ingresso degli atleti per la prima volta nel Consiglio federale. Ma bisogna ricordare anche il fondo di fine carriera, che dava le liquidazioni ai calciatori, e il fondo di garanzia per gli atleti delle società che fallivano. Infine il calcio femminile e quello dilettantistico».

Oggi l’associazione è guidata da Umberto Calcagno: «Siamo una generazione di giocatori professionisti che ha goduto dei benefici e delle conquiste di quell’Aic. Tante cose ora date per scontate, come ad esempio avere l’Inail, allora non lo erano. Sentiremo e andremo a trovare Sergio per fargli gli auguri: è un punto di riferimento».

