Auguri bianconeri a Gavino 

Sarà un compleanno speciale, quello odierno, per Gavino Farina (60 anni), tifoso della Juventus originario di Santa Teresa Gallura, dal 2023 affetto da Sla. Per Farina, un passato da pizzaiolo fra il paese natale e la Romania, una fede bianconera indissolubile, raccontata attraverso il suo popolare account Tik Tok, seguito da circa 30.000 follower, col prezioso supporto della figliastra Mihaela (24), che nei giorni scorsi ha lanciato un appello divenuto virale, con 500.000 visualizzazioni.

E proprio la giovanissima, divulgando una breve clip, accompagnata dall’inno della Juve, ha condiviso con la rete il proprio desiderio : Il suo compleanno si avvicina e vorrei fargli un regalo speciale, un piccolo video della sua squadra del cuore. So che è un sogno difficile, ma con il vostro aiuto potrebbe diventare realtà». Appello, quello di Mihaela, arrivato in pochissime ore ai giocatori della Juventus, grazie al contributo del cantante Eros Ramazzotti e di Flaviana Basta, dell’ufficio relazioni esterne all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, che notando il video hanno fatto da tramite con i bianconeri.

La sorpresa

Nella mattinata di ieri, l’arrivo dei video d’auguri con i portieri Di Gregorio e Pinsoglio, passando per i difensori Kalulu, Savona e Bremer, fino agli attaccanti Vlahovic e Yildiz: «Non ci aspettavamo quest’ondata d’affetto, siamo commossi - commenta Mirela Farina, moglie di Gavino - sapevamo delle difficoltà di esaudire il desiderio di mio marito, ma la dottoressa Basta è stata straordinaria, contattando Eros Ramazzotti che ha avviato le interlocuzioni con i giocatori». Per Mirela Cocea, un legame indissolubile col marito: «Stiamo insieme da 14 anni - racconta la donna di origine rumena - è sempre stato un uomo forte, e nonostante la malattia diagnosticata due anni fa, è un esempio per tutti. Un vero guerriero che sorride alla vita nonostante stia affrontando questa difficile sfida». Sulla stessa direzione la giovane Mihaela che, ogni giorno supporta il padre nell’impegno social, offrendo supporto alle famiglie che affrontano analoghe difficoltà: «Insieme a mia madre - racconta la giovane - lo sosteniamo sul canale Tik Tok, che lui gestisce in autonimia, per infondere speranza a tutti coloro che affrontano la Sla e altre malattie. È nata una grande famiglia virtuale, fatta di contatti e continui consigli per farci forza a vicenda, ma il grande esempio ce lo trasmette proprio mio padre, affrontando la Sla con determinazione».

Il cantante e il medico

E mentre madre e figlia lavorano agli ultimi ritocchi del compleanno di queste ore «ringraziando tutta la rete per il sostegno dato in questa nobile causa», Eros Ramazzotti, contattato telefonicamente precisa: «Ho sempre cercato di fare del bene a tutti, non puntando mai a nessuna pubblicità, ma mosso dal mio istinto. Lo faccio da sempre, tendendo la mano a chiunque abbia bisogno. Sono felice di aver dato il mio contributo per esaudire il desiderio di Gavino. E lo abbraccio forte». A fargli eco Flaviana Basta che, dalla sua casa torinese, racconta di «un grande filo che la unisce alla Sardegna» ponendo l’accento sulla «straordinaria umanità di Eros Ramazzotti, che già nel 2019, rese disponibile a mandare il proprio affetto ad un paziente affetto da Covid, rispondendomi subito». Conclude, la specialista torinese: «Penso non ci sia cosa più bella che strappare un sorriso a chi, come Gavino, affronta una battaglia così importante. Sono felice di aver offerto il mio piccolo contributo per rendere speciale il suo compleanno, grazie alla rinnovata disponibilità di Eros, grande artista, ma soprattutto grande uomo».

