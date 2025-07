Augello triste: «Due anni bellissimi» 

Scaduti i rispettivi contratti, Nicolas Viola e Tommaso Augello affidano ai social il loro messaggio di addio al Cagliari.

Viola saluta dopo tre stagioni indimenticabili: «Esprimo la mia più sincera gratitudine per l’opportunità di aver potuto far parte di questo club mitico, per aver vestito i suoi colori e aver rappresentato i valori di questa società, condividendo momenti di gioia e sfida con i miei compagni, allenatori, società, addetti ai lavori e tutti i tifosi a cui sarò sempre riconoscente! La mia anima si è forgiata nel crogiuolo di questo campo sacro, mentre il mio cuore batteva al ritmo dei vostri applausi sinceri».

L’amarezza

Augello, sempre presente nell’ultima stagione, condita da ben sette assist, in un video non nasconde la sua amarezza: «Sono qui per dirvi che non farò più parte del Cagliari Calcio. Come ben sapete ho sempre espresso la mia volontà di rimanere qui a Cagliari con voi, ma la società ha deciso di fare un’altra scelta. Vi ringrazio per questi due anni bellissimi, siete sempre stati vicini alla squadra. Ringrazio i miei compagni, un gruppo veramente unito, con cui sono stato davvero bene. Ringrazio tutte le persone che lavorano per il Cagliari, senza dimenticare nessuno. Ringrazio mister Claudio Ranieri e mister Davide Nicola e i loro staff, abbiamo trascorso due anni veramente intensi, con difficoltà sicuramente, ma raggiungendo sempre il nostro obiettivo. Voglio ringraziare anche la dirigenza e la società per questi due anni che mi hanno fatto passare a Cagliari». ( al.m. )

