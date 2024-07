Augello: «Stiamo migliorando» 

Inviato

Saint Vincent . Fra i migliori. Anche per l’impegno totale in allenamento, in questo ritiro valdostano così bollente e faticoso. Tommaso Augello spinge, non importa chi c’è davanti, si sistema a fare il pendolino su e giù a sinistra e questa volta è toccato al Catanzaro, dalla sua parte, soffrire di mal di testa. Al “Perucca” di Saint Vincent anche Augello, analista tattico come pochi, ha visto miglioramenti: «Al di là del risultato, sicuramente abbiamo fatto un passo avanti. In questo momento è importante l’aspetto fisico, perché il mister chiede una pressione alta, costante e quindi devi stare bene». Un lavoro basato sull’intensità, sulla caccia al pallone e alla ricerca costante della porta avversaria che in campo, ieri nei primi 45 minuti, si è visto eccome: « È normale avere un po’ di discontinuità, nella ripresa abbiamo perso qualche distanza, nel primo tempo ci siamo trovati molto bene. Continuiamo a lavorare, andiamo avanti».

Sul campo

Arrivato in rossoblù su precisa richiesta di Claudio Ranieri, che lo elesse fra i suoi pupilli a Genova sponda Samp, anche con Nicola sembra aver indossato gli abiti del titolare. Uno-due con Felici o Adopo, o con la punta che viene a fare la giocata, e lui va. «Sto bene e sono felice, stiamo lavorando tanto a Chatillon, sono a un buon punto a livello personale. Io sono sempre a disposizione del mister, col Como mi è capitato di giocare anche a destra». Ieri sera ha ripreso la sua fascia abituale: «Mi sono divertito molto e a sinistra abbiamo spinto parecchio, il mister chiede tanta disponibilità e duttilità e sta a noi mettere in pratica quello su cui lavoriamo».

Il nuovo Cagliari

Tante facce nuove, a cominciare dall’allenatore e da questa rivoluzione tattica rispetto all’attendismo (vincente) della passata stagione. Lui non fa una piega, si raccoglie i capelli e occupa la sua fascia di competenza. «Stiamo provando tante soluzioni, davanti possiamo ruotare con un tridente, come questa sera con Kingstone, Luvumbo e Pavo, o con due punte più vicine, o magari due trequartisti, dipende dall’interpretazione e dagli interpreti che hanno caratteristiche differenti». Ecco perché Felici gode di libertà tattica, seppure parta a sinistra, o Viola, che non ha precisi compiti tattici quando va in campo. «Il lavoro degli esterni? L’anno scorso giocavamo più a quattro, a volte a cinque, quest’anno abbiamo compiti diversi e bisogna stare bene a livello atletico. Ci viene chiesta intraprendenza, un po’ di sfacciataggine nel proporsi in avanti, personalmente cerco di lavorare per migliorare da questo punto di vista».

Assenti e presenti

Ieri sera il Cagliari è sceso in campo senza Prati e Viola, affaticamento e nulla di più, uno step dedicato allo smaltimento della fatica per poi ripresentarsi domani in grande forma alla ripresa degli allenamenti.

Lui, Augello, non affronta temi legati al mercato ma si capisce bene che questo gruppo, quando perde uno dei componenti storici, uno a cui sei legato da ricordi indelebili, parliamo di Radunovic, perde soprattutto un amico. I due chiacchierano, alla fine della partita, per quello che sembra un saluto.

Augello è uno fra i più “tosti” e regolari nel corso degli allenamenti: il Cagliari e Nicola, con il laterale milanese in buone condizioni, lì a sinistra possono stare tranquilli. Anche in questo calcio dove la parte fisica è preponderante, lui c’è.

