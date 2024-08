Augello pensa già al Lecce 

Dopo una carriera quasi tutta da terzino sinistro, per Tommaso Augello ora la posizione in campo è leggermente variata più in avanti. Il ruolo di esterno a tutta fascia, sempre sull’out mancino, lo aveva già sperimentato alcune partite l’anno scorso con Claudio Ranieri (quando il tecnico romano aveva optato per la difesa a tre) e nella sua ultima stagione alla Sampdoria con Dejan Stankovic. Aveva detto di preferire giocare a quattro, ora si sta ambientando anche nella nuova posizione.

E l’ha dimostrato anche ieri, avviando l’azione dell’1-0: suo il passaggio centrale alzato da Prati per Luperto, prima della deviazione vincente di Piccoli. «Posso fare entrambi i ruoli, magari preferisco giocare a quattro però il quinto l'ho fatto in carriera», la sua valutazione su dove mettersi in campo. «Sto facendo un ruolo diverso, in cui posso tentare una giocata e andare in fase offensiva: penso di essere sul percorso iniziato dalla seconda parte della scorsa stagione».

La novità

Augello ha conosciuto Nicola solo un mese e mezzo fa, all'arrivo a Cagliari del nuovo tecnico. Le prime sensazioni sono più che positive: «Sto cercando di mettere in pratica quello che mi chiede. Sta dando un gioco propositivo, vuole sempre che si vada a chiudere l'azione: è motivante e stimolante». Con anche ulteriori possibilità di crescita: «Possiamo fare meglio mantenendo alta l'intensità, come nel primo tempo col Como e nella partita con la Roma. Dando intensità e pressione alta, riuscendo anche a vincere i duelli individuali, possiamo essere fastidiosi contro chiunque».

Un mese e mezzo di lavoro che ha già dato dei frutti: «C'è stato un bel cambiamento col nuovo allenatore, una fase di rodaggio che secondo me stiamo affrontando bene. Abbiamo fatto un'ottima preparazione e spinto tanto dal punto di vista atletico, con tanti nuovi innesti che ci stanno dando una grossa mano. Sono contento e anche i tifosi lo sembrano: dobbiamo proseguire così».

La partita

Sull'1-1 di ieri, Augello ritiene sia stata una gara dai due volti. «Dopo un ottimo primo tempo siamo calati, sia dal punto di vista tecnico sia perché inconsciamente ci siamo abbassati. Sono venute fuori le qualità di palleggio del Como, che ha dimostrato di essere una squadra che sa giocare la palla e ha meritato il pareggio. Peccato per essere calati nella ripresa».

Non c'è però molto tempo per i rimpianti, perché da oggi si volta subito pagina essendoci il Lecce sabato. Al Via del Mare Augello troverà un avversario diretto diverso da chi ha giocato le prime partite dei salentini, perché l'ormai ex titolare Gendrey sta andando all'Hoffenheim. «Vedremo chi giocherà lì, ma non è un problema: penseremo durante la settimana a come andare ad affrontarli e a prenderli».

Un messaggio, quest'ultimo, che dimostra come l'input di Nicola di volere un Cagliari aggressivo e intenso stia iniziando a essere condiviso dai giocatori.

