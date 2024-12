Augello miglior attore non protagonista 

Se anche al Gran Gala del Calcio dell’Aic ci fosse il premio per il miglior attore non protagonista, Tommaso Augello sarebbe, indubbiamente, uno dei candidati all’oscar. Fondamentale per Ranieri che lo ha richiesto espressamente due estati fa dopo la promozione, lo è diventato quasi subito per Nicola che neanche sotto tortura ne farebbe a meno. Prezioso in entrambe le fasi, l’ex Samp. Certi suoi recuperi in difesa sono provvidenziali e i cross chirurgici verso l’area avversaria fioccano da ogni posizione del campo. Un martello pneumatico lungo la fascia sinistra, micidiale nelle ripartenze. Una sorta di angelo custode poi per Luvumbo col quale sta perfezionando il feeling ogni giorno di più in questa nuova formula rossoblù. Anche se il vero punto di forza per il 30enne terzino milanese è la costanza. Persino nelle giornate peggiori garantisce ben oltre il minimo sindacale. Per la felicità dei compagni, non solo quelli di reparto, che grazie a lui, trovano spesso la stoccata risolutiva.

La gavetta vera

Augello ha giocato in Serie D col Pontisola e in Lega Pro col Giana Erminio prima di svoltare in Serie B con lo Spezia e prendersi poi la scena in Serie A con la maglia della Sampdoria per quattro stagioni e da una e mezzo con quella del Cagliari. La gavetta se l’è fatta, eccome. Anche per questo, magari, non spreca nemmeno mezzo pallone e non si risparmia neanche quando potrebbe rifiatare. Come se volesse recuperare il tempo perso nei campi di periferia. Come se, più di altri, percepisca il valore e la fortuna di poter giocare a certi livelli. Magari avrebbe potuto ambire anche a uno step successivo, a una big. Ma lui è soddisfatto così. Custodisce gelosamente l’esperienza genovese e a Cagliari sembra aver trovato l’habitat ideale per godersi la seconda giovinezza. Più basso o più alto (come domenica scorsa a Firenze) sulla fascia sinistra, non cambia poi tanto per lui che, tra le varie qualità, ha anche quella di sapersi adattare in base alle esigenze dell’allenatore e della squadra.

La Dea nel mirino

Gregario di lusso, insomma. Il cross per il 3-3 dell’amico fraterno Zappa contro il Milan fa ancora rumore. Assist al bacio. Certo, se dovesse arrivare anche un gol, non gli dispiacerebbe affatto. L’unico con la maglia rossoblù l’ha segnato nel finale della scorsa stagione, otto mesi fa, contro l’Atalanta, guarda caso. Quale occasione migliore, dunque, domani alla Unipol Domus, per ripetersi e sbloccarsi sotto porta. A prescindere dallo score realizzativo, Tommaso Augello rappresenta un punto fermo per Nicola e per il Cagliari, anche per il futuro. Il suo contratto scade a giugno del prossimo anno, ma l’agente e il direttore sportivo rossoblù Bonato stanno perfezionando il rinnovo (presumibilmente per altri due campionati) che potrebbe arrivare entro la fine del 2024. Intanto, c’è l’Atalanta nel mirino.

RIPRODUZIONE RISERVATA