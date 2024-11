Augello: «La nostra forza è l’equilibrio» 

Tommaso Augello è stato uno dei migliori ieri sera in Cagliari-Verona, dando continuità alla spinta sulla fascia. Con la soddisfazione di prendersi i tre punti e, da difensore, farlo con la porta inviolata: «Era importante non prendere gol, cosa che non è stata molto facile in stagione, e siamo contenti che sia successo», la dichiarazione a caldo del numero 3. «Abbiamo imposto il nostro gioco e creato occasioni, vittoria che dà morale». Il Cagliari ha retto l’urto delle tre sconfitte di fila e ora sta crescendo: «La forza del gruppo è l’equilibrio, non ci esaltiamo nei momenti positivi e non ci abbattiamo in quelli negativi. Siamo rimasti bravi nelle difficoltà e ora mostriamo carattere».

Per Augello il modulo con la difesa a quattro è quello che predilige: «Da qualche partita giochiamo col 4-4-2 o il 4-2-3-1 e mi piace perché posso andare senza palla». E si sta trovando bene anche con Davide Nicola: «Ha proseguito il lavoro che aveva iniziato Ranieri, siamo contenti di lui perché ci fa stare bene e questo si vede in campo». Sulla sinistra Augello ha fatto molto, ma alla fine il gol è arrivato dall’assist di Felici: «Ha fatto un bell’uno-due e messo dentro una buona palla».

