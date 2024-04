Augello felice: dedicato a papà 

Su quella palla lavorata da Shomurodov ci ha creduto come nessuno, si è fiondato nell'area dell'Atalanta e si è regalato la sua prima rete da giocatore del Cagliari. Un gol pesante, pesantissimo, festeggiato guardando verso l'alto. «Come sempre i miei gol sono dedicati a lui, a mio papà». Tommaso Augello è raggiante. «Sì, sono contento. Per la rete, certo, ma soprattutto per la vittoria. Viola ci ha regalato tre punti davvero importanti».

Grazie Eldor

Non che sia un abbonato al gol, però Augello, fino a ieri 4 reti nel massimo campionato, quella prima gioia col Cagliari la inseguiva da tempo. Ed eccola, forse nel giorno più importante: è il minuto 42 del primo tempo, Shomurodov si porta a spasso la difesa ospite e poi gli regala la palla giusta, che l'ex Samp scaraventa sotto la traversa. «Bravo Eldor, è stata davvero una grande giocata», racconta, «sono davvero felice perché è arrivato un gol importante». Contro una grande come l'Atalanta la vittoria vale doppio, per un Cagliari che cresce: «Da qualche partita abbiamo svoltato. Abbiamo giocato anche stavolta con l'atteggiamento giusto e stanno uscendo i nostri valori tecnici. Contro l'Atalanta abbiamo disputato, a mio avviso, una delle migliori partite della stagione e abbiamo centrato una vittoria che pesa tantissimo».

Verso l'alto

Guarda verso, l'alto, Augello. Per dedicare il gol a papà Luca e per guardare, in classifica, il prossimo avversario: «Ora godiamoci la vittoria, ma da martedì testa all'Inter. Sappiamo già che sarà una gara difficilissima». E a proposito di classifica, Augello si tiene stretto un successo che potrebbe essere determinante in questo rush finale della stagione: «Questa vittoria vale tanto. A fine stagione vedremo quanto sarà stata importante, di certo ci proietta in una posizione discreta. Ma ora dobbiamo giocarle tutte come con l'Atalanta. E sono certo che, alla fine, festeggeremo».