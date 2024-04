Augello e Viola e la Domus esplode 

Cagliari 2

Atalanta 1

Cagliari (4-3-2-1) : Scuffet; Nandez (37' st Zappa), Mina, Dossena, Augello (37' st Azzi); Sulemana, Deiola (40' st Wieteska), Makoumbou; Oristanio, Gaetano (37' st Viola); Shomurodov ((21' st Luvumbo). In panchina Radunovic, Aresti, Hatzidiakos,Obert, Di Pardo, Prati, Jankto, Lapadula, Kingstone. All. Ranieri.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer (1' st Bakker, 40' st Ruggeri), Ederson, de Roon, Zappacosta (21' st Holm); Koopmeiners (10' st de Ketelaere); Scamacca (10' st Touré), Lookman. In panchina Musso, Rossi, Hien, Pasalic, Adopo, Bonfanti, Miranchuk. All. Gasperini.

Arbitro : Rapuano di Rimini.

Reti : nel pt 13' Scamacca, 42' Augello; nel st 43' Viola.

Note : ammoniti de Roon, Zappacosta, Deiola, Nandez, Toloi, Luvumbo. Spettatori 16.342, incasso 350.848 euro. Angoli 4-4. Recupero 2' e 6'.

Non è mai finita. In una sfida dove poteva succedere realmente di tutto, decide a 2 minuti dalla fine un colpo di testa di un insospettabile, Nicolas Viola, entrato poco prima per tenere in allarme la difesa dell’Atalanta. Era un pareggio traballante, gli strappi da una parte e dall’altra tenevano alta la tensione, ha vinto la squadra che ha avuto più coraggio: un attaccante e un trequartista confezionano un gol pazzesco e i tre punti, difesi con i denti, restano lì, sul prato della Domus. La classifica, per dirla con Viola, «ora diventa bellissima».

Ranieri sceglie Shomurodov come prima punta. Oristano e Gaetano agiscono quasi in linea. Sulemana e Makoumbou in mezzo, con Deiola di supporto. Un 4-3-2-1 pensato e ripensato, Luvumbo e Lapadula sono in panchina. Koopmeiners e De Roon confezionano la prima palla gol per Ederson al 6’: filtrante in mezzo, da 20 metri il destro del brasiliano finisce in curva sud. Il pressing nerazzurro è insistente, un incubo, il Cagliari non riesce a partire. All’11’ Oristanio ne porta a spasso un paio ma il suo tentativo di assist per Shomurodov fallisce. E due minuti dopo il pasticcio: palla persa in mezzo, Koopmeiners innesca Lookman che mette da sinistra un rasoterra in area, passando attraverso Mina. Il tocco di Scamacca è delizioso. Dossena, dove sei?

L’Atalanta arriva prima dovunque, in mezzo ci sono solo maglie bianche. Ma il Cagliari non si perde, acquista coraggio e mostra i muscoli. Fino al 42’, quando Gaetano – finalmente – regala un passaggio da biliardo per Shomurodov, lui difende palla e manda a casa tre difensori, disegnando un assist per Augello: sinistro, gol e siamo pari.

La ripresa

Gasperini pensa a gestire più che a chiuderla, leva dalla sfida Hateboer, Scamacca e Koopmeiners, probabilmente i migliori. Il Cagliari cresce, arriva su ogni palla come se fosse l’ultima, cuore e testa che consentono a Scuffet di assistere alla gara, mentre dall’altra parte la tensione sale. Neanche la classe di De Ketelaere cambia l’inerzia del match, mentre Sir Claudio chiede a Viola e Luvumbo di costruire l’impresa. Loro ubbidiscono e a 2 minuti dal novantesimo, il cross di Luvumbo e la girata di testa di Viola fanno venire giù lo stadio. I 5’ di recupero sono da infarto, ma succede poco o nulla. Si chiude con la gente che canta e una classifica niente male.

