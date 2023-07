Augello e un’annata speciale:  il Cagliari, la salvezza, la laurea 

Inviato

Saint-Vincent . È sempre partito dal basso, in campo lungo la fascia sinistra come nella vita. Terzino d’altri tempi, avanti e indietro con i capelli al vento, quel taglio sbarazzino, il sorriso composto, i modi gentili e nemmeno un-tatuaggio-uno. Il calcio non è mai stato uno status symbol per Tommaso Augello e tutto quello che dal calcio ha avuto, se l’è conquistato con pazienza, umiltà e determinazione. Mattoncino dopo mattoncino. Dalla polvere della Serie D al prato verde speranza di Marassi, una gavetta lunga ed estenuante che lo ha forgiato soprattutto nel carattere e nell’approccio alle avversità. «Ho sempre cercato di migliorarmi, un passettino alla volta. E penso che il percorso, alla fine, sia stato quello giusto». L’esordio in Serie A con la Sampdoria a 25 anni, dedicato ai vecchi compagni del Pontisola e del Giana Erminio (sembra una vita fa) con i quali si sente ancora oggi. Curiosamente, quel giorno a Ferrara contro la Spal subentrò al posto di Jankto col quale condivide anche questa nuova avventura. E sulla panchina blucerchiata c’era proprio lui, Claudio Ranieri. «Il fatto che il mister mi abbia voluto poi qui al Cagliari è motivo d’orgoglio», tiene a precisare l’esterno milanese dalla sala stampa del campo di Châtillon dove si è appena concluso il secondo giorno di preparazione. «A lui devo tantissimo, se sono il giocatore che sono, il merito è soprattutto il suo».

Nuovo giro, nuova corsa

Da Genova a Cagliari, il cerchio si chiude. Augello è sempre più convinto di avere fatto la scelta giusta, e non solo per il mare, la sua più grande valvola di sfogo. «Questa è una stagione importante per me», ammette, «può essere quella della svolta dopo un’annata difficile». La retrocessione con la Samp è un fardello che si porta dentro. «Guardo avanti. Il Cagliari è la società che mi ha cercato da subito e più insistentemente. Non ho esitato un solo istante». Buono l’impatto. «Qui ho trovato un gruppo unito, coeso, e l’inserimento è stato abbastanza semplice». Il feeling tattico, invece, è tutto ancora da costruire, sul campo. Augello ha il vantaggio di aver già lavorato con Ranieri. «Con lui ho giocato spesso con il 4-4-2. Quando il terzino ha la palla, il mister gli lascia ampia libertà di scelta e questo mi piace».

Salvezza e non solo

Dal debutto in Serie A sono passate 127 partite, un bagaglio d’esperienza che il neo terzino rossoblù è pronto a mettere al servizio dei compagni più giovani. Non sente la pressione, tutt’altro. «Ho la giusta esperienza e sento di potermi accollare questa responsabilità». Un fattore come l’entusiasmo e la voglia di rivalsa. «È una stagione diversa come collettivo, sono qui per aiutare il Cagliari a salvarsi. Sono concentrato e convinto di poter fare un’annata di alto livello». Alla Nazionale - a cui era stato accostato proprio ai tempi blucerchiati di Ranieri - ci pensa sempre, ma in modo disinteressato. «Farebbe piacere, certo, ma non è una priorità».

Tra gli obiettivi stagionali c’è piuttosto la laurea in Scienze Politiche, indirizzo Scienze Sociali per la globalizzazione. «Mi mancano solo cinque esami». Sì, può essere un’annata davvero speciale. In tutti i sensi.

