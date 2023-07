Augello e Oristanio sono a Cagliari 

Un affare, anzi due, praticamente chiusi. Ma anche per Tommaso Augello e Gaetano Oristanio le ufficialità tardano ad arrivare. Solo quelle, però, perché i due rossoblù in pectore sono sbarcati ieri sera, in gran segreto, a Elmas e oggi, salvo sempre probabili rinvii, diventeranno ufficialmente giocatori del Cagliari. L’esterno difensivo arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria, con Barreca a fare il percorso inverso, oltre a un conguaglio di 500 mila euro. Il giovane trequartista, invece, viene ceduto dall’Inter ai rossoblù in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni e col controriscatto a favore dei nerazzurri per 5 milioni. Ora il ds Bonato cercherà di accontentare Ranieri sulle richieste più urgenti, ossia il difensore centrale d'esperienza e i due attaccanti.

Vento dell'est

Dopo il ceco Jankto, il Cagliari pesca ancora nell'Est d'Europa, anche se pure per Eldor Shomurodov si parla di un giocatore che ben conosce il calcio italiano. L'attaccante uzbeko, infatti, da tre stagioni ormai calca i campi della Serie A. L'esordio nell'annata 2020-21 con la maglia del Genoa, 8 reti in 31 presenze, abbastanza per attirare l'attenzione della Roma, che lo portò alla corte di Mourinho sborsando circa 20 milioni. Shomurodov, però, non ha saputo lasciare il segno nella sua avventura giallorossa, dove ha avuto il momento di gloria con una rete decisiva nelle fasi preliminari della Conference League, poi vinta dalla Roma. In un anno e mezzo, l'uzbeko ha totalizzato 48 presenze e appena 6 reti. Non meglio nell'esperienza allo Spezia, dove è arrivato lo scorso gennaio: una sola rete in 16 partite e la retrocessione nello spareggio perso col Verona di Sulemana. Ora Shomudorov è tornato alla base, ma la Roma cerca una sistemazione. Il giocatore piace al Lecce, ma il Cagliari si è inserito, per strappare un prestito. Non aiuta l'ingaggio del giocatore, poco più di due milioni netti a stagione fino al 2026, cifra fuori portata per il club rossoblù, che chiederebbe una partecipazione alla Roma. Si tratta, senza abbandonare altre piste (Borya Majoral, Okereke e Nzola). Anche se Ranieri spera di vedere almeno uno dei due attaccanti richiesti prima della partenza in Val d'Aosta.

Difesa

Palomino o Ferrari? Il Cagliari non affonda il colpo. In questo momento, il centrale del Sassuolo sembra in vantaggio, ma l'argentino dell'Atalanta, che non è partito per il ritiro dei bergamaschi, resta in corsa. Di certo, Ranieri vuole inserire in una retroguardia con giovani interessanti come Dossena, Obert e Altare, un elemento che sappia regalare esperienza e cattiveria, doti fondamentali per affrontare la Serie A. In questo contesto, si cerca una sistemazione a Goldaniga (diverse le ipotesi in Serie B) e Capradossi.

Aspettando Prati

Ma il Cagliari continua a pensare anche ad alzare il livello qualitativo in mezzo al campo. Il nome è sempre quello del 2003 della Spal Prati. In questo caso, però, nessuna fretta. Il giocatore avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in Sardegna, ma bisogna aspettare che il presidente dei ferraresi Tacopina abbassi le pretese economiche.

Baby in uscita

Il ds Bonato pensa anche a sistemare diversi giovani della Primavera. All'Olbia vanno in prestito i difensori Zallu e Palomba (che ha prima rinnovato col Cagliari fino al 2026) e il centrocampista Cavuoti (per lui nuovo contratto fino al 2027). Svincolato dal Cagliari, infine, l'attaccante Masala raggiunge a Pescara il portiere Ciocci.

