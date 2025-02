Augello e il raccattapalle, “pace” fatta 

Presenza particolare ieri al Crai Sport Center, dove all'allenamento mattutino ha partecipato anche Matteo, un ragazzo dell'Under 13 rossoblù che fa da raccattapalle alla Domus. Ha incontrato Tommaso Augello, dopo un episodio ripreso dalle telecamere nella partita di lunedì scorso con la Lazio: in un momento del match, Matteo aveva evitato di dare il pallone direttamente al giocatore del Cagliari, visto che il regolamento della Lega Serie A stabilisce che la palla venga raccolta dai calciatori dai piccoli coni a bordocampo. La scena, apparsa da subito molto divertente, aveva però generato commenti fuori luogo sui social: così, ieri, il ragazzo è stato ospite del Cagliari al centro sportivo e ha incontrato Augello e gli altri rossoblù impegnati nell'allenamento, in un clima disteso e allegro.

La vigilia

Oggi il Cagliari torna in campo di mattina per la rifinitura. Al termine, alle 12.15, la conferenza stampa di Davide Nicola e nel pomeriggio la lista dei convocati. Ieri svolte esercitazioni tecniche, poi prove tattiche e di calci piazzati. Per lo scontro diretto di domani pomeriggio, al momento la vendita dei biglietti ha visto il numero di presenze certe raggiungere quota 15.700, di cui circa 130 nel settore ospiti.