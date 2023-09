Augello e il guru Ranieri 

A Bologna, con i suoi 29 anni, Tommaso Augello si è ritrovato a essere il giocatore del Cagliari più anziano nell'undici di partenza. «Ma io sono ancora giovane, eh», precisa il terzino sinistro, arrivato quest'estate dalla Sampdoria su precisa richiesta di Claudio Ranieri, che lo aveva già allenato e apprezzato nel biennio sulla panchina blucerchiata.

Augello, come valuta questa partenza del Cagliari?

«Due trasferte difficili e giocate alla pari e un'Inter proibitiva. Ma il campionato non è neanche iniziato, l'entusiasmo che ho trovato al mio arrivo deve continuare ad accompagnarci».

Ha trovato la Serie A solo a 25 anni: come mai?

«Tanti ragazzi passano direttamente dal settore giovanile ai professionisti, mentre io ho iniziato in Serie D, un percorso che mi ha aiutato tantissimo, perché la D è una scuola di vita e di calcio. Per me partire dai dilettanti è stato un sogno, come era un sogno arrivare in Serie A per poi mantenerla. Ecco, Cagliari per me è un altro gradino».

Cos'è successo a Genova con la Sampdoria lo scorso anno?

«Da un paio d'anni, da quando era andato via il mister Ranieri, si faceva fatica. È stata una retrocessione inaspettata, anche se poi gli indizi c'erano tutti. So che ogni esperienza serve a crescere, ma spero di non rivivere più una cosa simile».

Tanti allenatori, due su tutti: Claudio Ranieri e Cesare Albè.

«Due tecnici molto simili, anche se molti non sanno chi sia Albè. Per oltre 25 anni ha allenato la Giana Erminio. Mi ha inseguito per anni, da quando la Giana era in Promozione e io giocavo nel settore giovanile del Cimiano. Finalmente ci siamo trovati quando loro sono arrivati in Serie C. Per me Albè è stato un secondo papà, una persona dal cuore grande, che mi ha aiutato tanto soprattutto fuori dal campo, facendomi capire l'importanza del gruppo e dello spogliatoio. E questa figura l'ho ritrovata in mister Ranieri. Una persona vera, per bene».

Com'è stato l'impatto con Ranieri a Genova?

«Avevamo solo 3 punti dopo sette gare, lui è arrivato e, con calma e sicurezza, ci ha convinto che ci saremmo ripresi. La sua forza è stata costruire prima il gruppo e poi la squadra in campo».

E a Cagliari che gruppo ha trovato?

«Un gruppo splendido, che si è compattato ancora di più con la promozione. Fondamentale per affrontare una Serie A così difficile, come è importante il sostegno del pubblico».

Più difficile la A o la laurea in Scienze Sociali per la Globalizzazione?

«La laurea. Sono iscritto alla Statale di Milano, mancano gli ultimi cinque esami, da dare però in presenza e non online. Ma devo finire, i miei genitori mi hanno insegnato valori importanti, come quello per cui gli studi vengono prima del calcio. Pensi che, quando giocavo in C, capitava di saltare la rifinitura perché avevo lezione a scuola. Magari papà mi avrebbe anche lasciato andare, ma mamma...».

Papà Luca è stato il suo più grande tifoso.

«E il dolore più grande è stato che sia mancato senza potermi vedere quando ho iniziato a giocare in B. Ma so che mi ha aiutato dall'alto a far bene e ad arrivare in A. Ogni volta, quando scendo in campo, penso a lui e vorrei tanto fosse in tribuna a tifare per me».

Chiudiamo con Cagliari-Udinese di domenica. Che partita sarà?

«Una partita importante, ma come tante. Giochiamo in casa, avremo l'aiuto dei tifosi, contro una squadra che non è partita forte come noi. Ma siamo solo alla quarta, niente allarmismi. Si farà sentire il fattore caldo, giocando alle 12.30, però vogliamo la prima vittoria».

RIPRODUZIONE RISERVATA