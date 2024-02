Audizioni per entrare nel coro Bach  

I preparativi sono appena cominciati e a Sestu potrebbe nascere presto un nuovo coro. L’idea è dell’Accademia internazionale di musica Bach, con sede in via Togliatti 25. In questi giorni sono in corso le audizioni. Tutti possono partecipare.

L’intenzione è quella di formare un coro misto che possa esibirsi anche in concerti davanti a un pubblico. A dirigere il coro sarà il maestro Massimo Serra, professionista con anni di esperienza e direttore anche del coro dell’associazione Musica Insieme. Con quest’ultimo ha già tenuto concerti in tutta la Sardegna e chissà che lo stesso destino non attenda anche il coro sestese. L’accademia Bach è arrivata a Sestu qualche mese fa, ma ha una lunga tradizione, infatti prima era aperta a Olbia e si è trasferita qui per impegni personali dei titolari. Offre una grande varietà di corsi anche specializzati. Per tentare l’audizione ci si può recare nella sede della scuola, telefonare al 3476335621 oppure inviare una mail all’indirizzo: accademiabach@gmail.com. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA