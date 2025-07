Auditorium, tanti eventi per tutte le età 

Torna da domani il festival “Terreni d’incontro, terre di mezzo”, rassegna teatrale giunta alla terza edizione. Gli eventi saranno ospitati nell’auditorium dell’istituto comprensivo Maccioni-Deledda in viale Costituzione e andranno avanti fino al 6 agosto (sono tutti in programma alle 20.30).

«È un’occasione per la cittadinanza di assistere gratuitamente a eventi di qualità in uno spirito partecipativo e di aggregazione dove ci sarà spazio per il dialogo. In particolare la scelta della location in una zona lontana dal centro può divenire occasione di valorizzazione degli spazi cittadini», spiega Patrizia Viglino che dirige il progetto affiancata da Agostino Chironi. Domani S’Arza Teatro con lo spettacolo “Patapumfete” per i più piccoli. Il 29 luglio la compagnia García Lorca con il reading musicale “Dario di una maestrina”; il 30 luglio S’Arza Teatro con “Draghi, topi e cianfrusaglie”, dai 3 agli 11 anni; il 31 luglio la compagnia García Lorca con “Blast. Solitudini e migrazioni”; il primo agosto S’Arza Teatro con “Parola di Cocorito”; il 2 agosto la coop sociale L’Aquilone di Viviana con “Unghie & crisi”; il 3 agosto Tragodia Teatro con “Le corna sono come i tacchi, Slanciano!”. E poi “Moby Dick”, “Noi, c’eravamo... Le donne nella Grande Guerra” e performance per la pace.

RIPRODUZIONE RISERVATA