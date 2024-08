Auditorium, subito lo stop ai lavori 

Non c’è pace per l’auditorium comunale di via Porrino: il cantiere, dopo l’inizio dei lavori a febbraio, è fermo da almeno due mesi. Alla base di tutto ci sarebbe un problema non previsto con il tetto che ha portato gli operai a fermarsi. Il sindaco Massimo Pinna rassicura: «Si ricomincia quasi certamente a settembre, è solo un piccolo intoppo», mentre la minoranza esprime i suoi dubbi sull’opera.

Il progetto

Già lo scorso anno l’amministrazione aveva annunciato di aver recuperato risorse per un milione e 500mila euro. I soldi arrivano dalla Regione, il ministero e le casse comunali. «Da 20 anni la struttura è ferma ma ora vogliamo chiudere la questione, aprendo al futuro e senza perdere ulteriore tempo», aveva spiegato Pinna a luglio 2023, «forse un milione e mezzo non basterà ma l’amministrazione continuerà a cercare fondi durante i lavori. L’auditorium sarà gestito dal Comune e permetterà a tante realtà locali di crescere». La gara era stata appena aggiudicata, con un primo blocco di lavori da 750mila euro. A gennaio poi gli operai iniziarono le operazioni .

«I lavori sono fermi da due mesi», spiega oggi Pinna. «Gli operai hanno scoperto che il tetto non aveva l’inclinazione corretta e si è reso necessario bloccare gli interventi per progettare anche questi lavori. Sono cose che, purtroppo, capitano, si scoprono lavorando». Ma quanto influiranno (anche al livello economico) queste modifiche? «Non è ancora il momento di pensarci», risponde Pinna. «Per adesso l’importante è riprendere. Questa pausa, alla fine, servirà a migliorare il progetto e renderlo a prova di controlli. Parlo di quelli dei vigili del fuoco che dovranno dare l’ok». La data (indicativa) per la ripresa delle operazioni è settembre.

La polemica

Il consigliere di minoranza ed ex sindaco, Efisio Pisano, ha portato la discussione anche in Consiglio comunale, chiedendo appunto se le motivazioni dietro al blocco delle operazioni fossero da attribuirsi ad una mancanza di risorse, e «se sia possibile avere ciclicamente relazioni in merito all’esecuzione dei lavori dell’auditorium». Sempre Pisano, successivamente, ha dichiarato sibillino: «La carica di sindaco autorizza a dire birichinate», riferendosi alla discussione. Pinna ha replicato, lapidario: «Per i problemi che ci sono oggi bisogna sempre tornare alla gestione Pisano, l’ho detto anche in Consiglio, quando abbiamo parlato. La gestione firmata Pinna, la nostra, invece è quella che si sta accollando questi problemi e li sta risolvendo. Forse il nostro impegno non basterà a chiudere la partita auditorium ma stiamo dando una sferzata per risolvere la situazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA