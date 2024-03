Auditorium, si lavora per la riapertura 

Buone notizie per gli amanti del teatro. Dopo cinque anni di inerzia e abbandono, complice anche la pandemia, sono partiti i lavori di messa in sicurezza e restauro del Piccolo Auditorium di piazzetta Dettori, chiuso dal 2019.

Tempistiche incerte

Attualmente si lavora a tappe forzate con l’obiettivo di ultimare l’intervento di restyling entro l’estate. Tuttavia è difficile prevedere la data esatta di riapertura dello storico teatro di proprietà comunale. I lavori, infatti, si stanno rivelando molto più complessi del previsto. Anche a causa di un’importante perdita idrica che ha danneggiato gravemente il parquet: per ripararlo sono pronti 70mila euro.

In origine si temeva che vi fossero problemi di staticità. Ma le più recenti indagini condotte dai tecnici lo avrebbero escluso. Timori, peraltro, fondati, visti i recenti crolli che hanno interessato buona parte dell’adiacente via Dettori.

L’assessora

«Nell’Auditorium sono stati effettuati finora alcuni isolati interventi di risanamento degli impianti e si è provveduto alla riparazione della grossa perdita idrica che aveva causato danni ingenti alla pavimentazione in legno della sala», riferisce l’assessora comunale ai Lavori pubblici, Gabriella Deidda. Le poltroncine della platea sono state smontate e ammassate temporaneamente all’ingresso. «Con l’intervento in corso», conclude l’esponente della Giunta Truzzu, «si rimetteranno in sesto i pavimenti per riportarli alle condizioni antecedenti il problema idrico».

Sarà restaurata anche la galleria. La capienza totale (poco meno di 300 posti a sedere) non dovrebbe subire riduzioni.

L’ex chiesa

Sia l’Auditorium che il centro polivalente “ex Art” (ugualmente serrato dal 2019) hanno sede nell’ex chiesa di Santa Teresa, edificata nel XVII secolo dai Padri Gesuiti. L’opera fu completata nel 1691. Dal 1884 al 1929 la chiesa, sconsacrata, ospitò l’Archivio di Stato. L’edificio, gravemente lesionato dai bombardamenti del ‘43, fu ristrutturato nel Dopoguerra ed iniziò ad essere impiegato come sala per spettacoli teatrali, concerti, rassegne di danza e altri importanti eventi culturali. Sempre con grande partecipazione di pubblico.

Nel 2009 l’Auditorium divenne anche sede della Scuola d’Arte drammatica diretta da Lelio Lecis. Nel gennaio 2010 prese avvio la prima stagione di “Cagliari a teatro”, apprezzata rassegna di musica, teatro e danza che negli anni ha visto protagoniste sul palco alcune delle compagnie sarde più note, anche oltre Tirreno, tra cui Teatro Impossibile, LucidoSottile, Teatro del Segno, Batisfera e Figli d'Arte Medas.

La speranza dei cittadini appassionati di teatro è che in piazza Dettori la fiamma della cultura possa presto riaccendersi dopo cinque anni di buio.

