Auditorium, lavori mai partiti  «La Provincia rimborsi la ditta» 

Quei lavori non sono mai partiti per un contenzioso avviato quasi subito dalla società. Che in Appello l’ha spuntata con la Provincia: i giudici hanno disposto che l’amministrazione di via Carboni deve pagare un totale di 300mila euro alla ditta incaricata nel 2012 di realizzare un auditorium nell’istituto Benedetto Croce. In sostanza, la Corte ha accolto parzialmente la richiesta della ditta alla quale l’ente dovrà restituire la cauzione versata come garanzia in fase di affidamento dell’appalto. Ora la Provincia ha deliberato il riconoscimento del debito fuori bilancio, come conseguenza, appunto, della sentenza della Corte d’appello di Cagliari.

Il contenzioso giudiziario era stato avviato dalla società per dichiarare l’insussistenza dell’inadempimento da parte della ditta sul contratto d’appalto; e per accertare e dichiarare l’illegittimità della risoluzione del contratto e l’escussione della polizza. Il Tribunale di Oristano aveva rigettato le istanze della società, a favore quindi della Provincia (assistita dall’avvocato Antonio Bardi). Nel giudizio di secondo grado, poi, le istanze della società erano state accolte: l’amministrazione provinciale dovrà quindi rimborsare 300mila euro, spese legali comprese.

Era stata la Provincia a redigere il progetto per la realizzazione dell’auditorium dell’istituto Croce: l’appalto prevedeva una spesa di un milione duecentomila euro. Lavori mai partiti perché la società aveva sollevato eccezioni e poi avviato il contenzioso. ( p. m. )

