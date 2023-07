«Auditorium, lavori da settembre» 

«L'auditorium di Villasor? Non è più utopia». Lo dice il sindaco Massimo Pinna che annuncia l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per il completamento dell'auditorium polifunzionale di via Porrino. La struttura per decenni ha rappresentato uno smacco per l'amministrazione sorrese, un’incompiuta finita al centro di polemiche e attenzioni rimbalzate anche sulla stampa nazionale.

Il progetto

«L'auditorium ci ha visto al lavoro per tanto tempo», prosegue Pinna, «abbiamo raccolto risorse per un milione e mezzo di euro, attraverso la Regione, il ministero e le casse comunali. Da 20 anni la struttura è ferma, ma ora vogliamo chiudere la questione, aprendo al futuro e senza perdere ulteriore tempo. La gara è stata aggiudicata negli scorsi giorni e per noi è un grande risultato. Lo avevamo promesso e ci stiamo riuscendo». L'auditorium sarà «gestito dal Comune», sottolinea il sindaco «e sarà messo a disposizione dei cittadini. Apriremo alle scuole e ai tanti progetti che potrebbero trovare una casa per eventi e concerti. Penso alla banda musicale, come alla scuola civica, ma anche associazioni».

Il sindaco è ottimista, pur aprendo ad alcuni dubbi: «Un milione e 540mila euro sono tanti ma con i tempi che corrono non possiamo essere certi che basteranno, tra rincari e imprevisti. Andiamo avanti, pronti a fronteggiare le difficoltà come abbiamo sempre fatto». Ora manca solo una data di partenza per il cantiere: «Se tutto va bene si comincia già a settembre».

Il dibattito

Previsti interventi per le coperture, impianti elettrici e di condizionamento, tetto, infissi e tanto altro. «Realizzeremo una strada dietro le scuole e quindi dietro l'auditorium. Ci saranno più parcheggi e influirà anche sul traffico delle strade vicine», chiude Pinna.

Critico Efisio Pisano della minoranza: «Dei 20 anni di opera incompiuta, 6 sono suoi. La mia amministrazione, conclusa nei primi mesi del 2007, si è dovuta far carico del costo della progettazione, commissionata da altri ma non pagata, e di un mutuo obbligato per la costruzione dell'auditorium e gli espropri».

E Pinna spiega: «Abbiamo dovuto fare quasi tutto daccapo: non c'era un progetto esecutivo di sicuro. Se non fosse stato per il Covid probabilmente avremmo fatto prima visto che i primi finanziamenti li abbiamo scovati al primo mandato».

