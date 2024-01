Auditorium, la storica incompiuta 

Auditorium, la grande incompiuta. Gli asseminesi lo attendono da vent’anni e chissà per quanto tempo dovranno ancora pazientare. Il sindaco Mario Puddu non fa promesse: «Non posso dare una data certa, ma solo dire che ogni giorno ci stiamo impegnando per ottenere il risultato auspicato da tutti i nostri concittadini».

I lavori

Il fabbricato, sede della scuola media “Giuseppe Pintus” sino alla fine del Novecento, a oggi, infatti, è utilizzabile solo in parte, dopo una travagliata ristrutturazione di cui non riesce a vedere la conclusione. L’imponente restauro ne ha cambiato in toto assetto e destinazione d’uso: da costruzione riservata alla didattica, oggi ospita lo Sportello Europa e i servizi socio-assistenziali comunali. Chiuso il corpo centrale invece, dove dovrebbe sorgere il teatro.

Il progetto

Dopo la demolizione dell’esistente (2009), i lavori si sono più volte bloccati per motivi vari, compreso il fallimento dell’impresa affidataria. Si tratta di una costruzione su 2 piani che potrebbe essere un polo culturale attrattivo e funzionale: l’Auditorium-Teatro (piano terra), con 100 metri quadri di palco, una platea da 450 sedute, camerini, biglietteria, punto di ristoro, e gli spazi di servizio (direzione, amministrazione e prevendita); al primo piano invece una grande sala polifunzionale da 150 posti, utilizzabile per incontri, esposizioni e convegni. Ma la cittadinanza ancora non ha avuto il piacere di vedere tutto questo né, tanto meno, di utilizzarlo.

Iter travagliato

Eppure nel giugno 2018 pareva cosa fatta quando il Comune, prima amministrazione guidata dal sindaco Mario Puddu, all’epoca grillino, a fine mandato, ne annunciava sul suo sito l’imminente apertura: «Finalmente anche Assemini avrà il suo primo Auditorium, un’opera che ora è pronta ad aprire le sue porte».

Qualcosa però andò storto: durante il collaudo per l’agibilità (2021), con l’amministrazione pentastellata a guida della sindaca Sabrina Licheri, emerse un problema tecnico su un materiale della copertura. Lo ha ben presente Diego Corrias, consigliere del M5Stelle ed ex assessore proprio della giunta Licheri: «Abbiamo ereditato da Puddu un'opera problematica, che non poteva avere il collaudo dei vigili del fuoco. La giunta Licheri ha dovuto lavorare per risolvere i problemi e adeguare la struttura alle richieste dei Vigili del fuoco: un lavoro lungo e impegnativo, continuato dal commissario straordinario Bruno Carcangiu. Per ironia della sorte, come per gli altri cantieri previsti da Licheri e ora in corso, Mario Puddu raccoglierà i frutti degli aggiustamenti che la giunta Licheri è stata costretta a fare».

Alcuni asseminesi che lì davanti si incontrano la sera, commentano ironicamente: «L’auditorium? Est cumenti sa fabrica de Sant’Anna: no accabat prus ». Se ne lamenta anche Niside Muscas, esponente della minoranza consiliare: «È più di vent'anni che Assemini aspetta: prima doveva essere un teatro, poi un auditorium, per ora sono scuole storiche convertite in un edificio, forse bello, con dentro una collezione di ceramiche di pregio, ma tutti vediamo ancora solo un edificio chiuso».

Il Comune

Siano all’inizio dell’anno 2024: sarà la volta buona? L’assessora comunale ai Lavori pubblici Alessia Meloni rassicura: «Siamo in attesa della trasmissione da parte dell'impresa degli ultimi documenti utili per la presentazione della pratica ai vigili del fuoco per l'ottenimento della certificazione prevenzione-incendi indispensabile per l'agibilità e per la sua apertura».

Il sindaco Mario Puddu conclude:«Lavoriamo per accelerare i tempi e dare ad Assemini l'Auditorium che aspetta da anni».

