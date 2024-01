Auditorium, forse è la volta buona 

I lavori lungo attesi sono pronti a partire: l'auditorium comunale è alle porte di un anno che alla fine dovrebbero restituirgli, almeno in parte, lo splendore dei progetti originali. Splendore che, nei fatti, forse non ha mai avuto, visto che a Villasor la parola auditorium fa rima con incompiuta da almeno 25 anni. In gioco ci sono 730mila euro, almeno in questa fase dei lavori. Lo stesso sindaco Massimo Pinna infatti aveva anticipato che in realtà si parla di almeno un milione e mezzo di fondi recuperati. Stavolta in via Porrino ci sono anche le date dei lavori, sia inizio che fine, perché all'ingresso di quello che un domani si spera essere la casa dei grandi eventi sorresi, è stato affisso il programma dei lavori: domani si comincia. Il termine degli interventi invece è previsto per il 6 settembre 2025.

