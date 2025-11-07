Auditorium, concluso il primo lotto 

Auditorium di Sant’Antioco: concluso il primo lotto dei lavori. L’amministrazione comunale assicura che a breve ripartiranno per l’esecuzione del secondo lotto dell’opera che dovrebbe giungere a conclusione prima della fine della legislatura. Si tratta della futura casa della cultura e delle arti della città è stato infatti portato a termine il primo lotto dell’opera, che sta prendendo forma nella centralissima Via Piave, nell’area dove un tempo sorgeva il mercato civico. La struttura, già oggi, offre un impatto visivo di grande suggestione. «Le sue linee moderne e armoniose - ha detto il sindaco Ignazio Locci - lasciano intravedere la bellezza e la funzionalità di un edificio destinato a diventare punto di riferimento per la vita culturale del territorio». Gli uffici comunali sono ora impegnati nelle attività preparatorie per l’avvio del secondo lotto, che completerà l’intervento e consegnerà definitivamente alla comunità un’opera tanto attesa. «Confidiamo nel buon lavoro di tutti e, consentitemelo, anche nella fortuna – sottolinea il sindaco Ignazio Locci - perché realizzare un’opera pubblica significa mettere insieme tanti fattori, affrontando inevitabilmente imprevisti e complessità. Ma proseguiamo con impegno e determinazione, certi che l’Auditorium diventerà un simbolo di crescita e di rinascita culturale per Sant’Antioco».

