Auditorium, arriva un altro milione 

Buone notizie per l’auditorium comunale di Villasor: il Comune ha ottenuto un contributo di un milione di euro, che sarà destinato all’ormai famigerata incompiuta di via Porrino, ferma da oltre due decenni.

Due anni fa l’amministrazione municipale aveva annunciato di aver reperito risorse per un milione e mezzo, provenienti da Regione, ministero e casse comunali: per ammissione del sindaco Massimo Pinna, era chiaro che la somma non sarebbe bastata a chiudere la partita. Il primo blocco di lavori, da 750mila euro, è partito a gennaio 2024. Successivamente, alcuni problemi legati alla pendenza del tetto hanno bloccato il cantiere prima dell’estate; i lavori sono poi ripresi a settembre. Da allora, secondo il sindaco, gli interventi avrebbero proceduto più speditamente, seppur con qualche nuovo rallentamento.

«Obiettivo primario»

«Abbiamo ottenuto un altro milione di euro per riqualificare l’area», spiega ora Pinna: «Servirà per completare i lavori sull’auditorium e riqualificare tutta la zona. Sono ancora in corso le operazioni del primo lotto». Il sindaco si dice ottimista: «Nei tempi più brevi avremo la certificazione e potremo proseguire: ad esempio verrà posata la pavimentazione. Con questo nuovo finanziamento completeremo la parte esterna e procederemo con la riqualificazione dell’area. Ricordiamoci che questo era un luogo dimenticato, vandalizzato e lasciato all’incuria. Per noi è un obiettivo primario».

Sulle tempistiche di apertura dell’auditorium non ci sono certezze ma il sindaco assicura: «Proveremo ad aprirlo. Avrà circa 200 posti a sedere e offrirà alle associazioni uno spazio adeguato, così come agli alunni delle scuole».

C’è anche il progetto di una nuova strada: «Vogliamo aprirla subito dietro via Porrino – conferma Pinna – per alleggerire il traffico e creare nuovi parcheggi, utili soprattutto nelle ore di ingresso e uscita degli studenti».

Il sarcasmo di Pisano

Il consigliere d’opposizione ed ex sindaco Efisio Pisano ha commentato con sarcasmo sui social: «L’amministrazione celebra l’arrivo di un milione di euro come fosse il primo giorno di primavera. Il popolo esulta per l’annunciazione, accolta, com’è giusto, con fede». In alcuni documenti ufficiali si parla anche di «ritardi significativi», citando discussioni in Consiglio comunale e dubbi sulle tempistiche: «Si parlava di 20 mesi, ne sono passati 17». Pisano aggiunge: «Il completamento è ancora possibile, ma serve determinazione e impegno».

«Potremmo farcela»

Pinna replica: «Stiamo aspettando una certificazione dei vigili del fuoco ma per un anno i lavori sono andati molto spediti e riprenderanno appena ottenuta. Forse dà fastidio che, dopo 25 anni, noi potremmo farcela».

RIPRODUZIONE RISERVATA