Audio sulla Crimea, bufera su Scholz  

Bruxelles. Un audio di 38 minuti e Olaf Scholz è di nuovo nella bufera. Il giorno dopo la gaffe sui missili Taurus che fa infuriare britannici e francesi, un'intercettazione degli alti ufficiali tedeschi che discutono di un possibile attacco - con le armi di fabbricazione tedesca - da parte di Kiev in Crimea crea imbarazzo a Berlino.

La guerra estesa

La comunicazione confidenziale, diffusa dal capo del canale Russia Today Margarita Simonyan, allunga l'ombra di una guerra estesa tra Mosca e la Nato. E raggiunge il cancelliere impegnato in Vaticano a ribadire che l'invio di truppe di Berlino non è un'opzione. La questione è «molto seria e l'indagine sarà rapida e approfondita». Poi la conferma del ministero della Difesa tedesco: lo scambio segreto è stato «intercettato», ma non si sa se «siano state apportate modifiche alla versione trascritta che circola sui social».

Le conversazioni

La fuga di notizie è del 19 febbraio: alcuni ufficiali della Bundeswehr parlano del possibile impatto dei missili Taurus sul ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, annessa unilateralmente da Mosca dieci anni fa. «Il ponte a est è difficile da colpire perché è piccolo, ma il Taurus potrebbe farcela e anche per i depositi di munizioni», è uno dei passaggi della conversazione cui avrebbe preso parte l'ispettore dell'Aeronautica militare Ingo Gerhartz. Il riferimento si allarga ai missili da crociera inviati all’Ucraina da Parigi e Londra. Che, è l'ammissione tedesca, sarebbero «direttamente coinvolte nel conflitto da molto tempo».

La reazione di Mosca

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dice che Berlino dovrà fornire «prontamente spiegazioni: ogni tentativo di evitare di rispondere alle domande» sarà considerato «un'ammissione di colpa». Così l'immagine già sbiadita di Scholz subisce un nuovo colpo sulla scena internazionale.

