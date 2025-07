Audio rubati e separazione, Bova arruola l’ex suocera 

Roma. Dopo i veleni del passato, Raoul Bova si è affidato l’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace per gettarsi alle spalle l’ultima vicenda privata. L'attore si è rivolto all'avvocata divorzista dei vip, madre della sua ex moglie Chiara Giordano, per affrontare le nuove questioni relative all'affidamento dei figli avuti con la spagnola Rocio Munoz Morales. Ai tempi del divorzio tra Bova e sua figlia, Bernardini De Pace parlò di «ex genero degenerato». In seguito fu ufficializzata la relazione con Rocio Morales, da cui Bova dice di essere separato di fatto da due anni, tanto da aver iniziato la relazione con la influencer 23enne Martina Ceretti. Una liaison resa pubblica da Fabrizio Corona che sul suo canale Falsissimo ha diffuso gli audio delle conversazioni intime. File che sarebbero stati inoltrati al paparazzo dal pr Federico Monzino, amico della giovane modella.

Contro la diffusione dei vocali, l’avvocata ha depositato un esposto al Garante per la Privacy. L’obiettivo è far sparire dalla Rete quei file che da Youtube sono circolati su Meta, Google, Tik Tok e X, ma li hanno utilizzati anche Ryanair e le società di calcio di Napoli e Torino. Sul fronte delle indagini non si esclude al momento che il cerchio dei sospettati si allarghi e possano aggiungersi - oltre alla tentata estorsione - nuove ipotesi di reato, dalla ricettazione alla cessione di droga.

RIPRODUZIONE RISERVATA