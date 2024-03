Audio choc: «Per il Campo largo, io un ebreo da far morire» 

Un audio choc: «Sapete quando deportavano gli ebrei e dovevano portarli nelle camere a gas? Io sono un ebreo per loro che deve morire». Chi parla è Marcello Pittella, dal 2013 al 2018 governatore lucano col Pd, dal 2022 plenipotenziario di Azione in Basilicata, che - come aveva già fatto Italia Viva - ha ufficializzato il sostegno a Vito Bardi (centrodestra) per le Regionali del 21 e 22 aprile. «Loro» sono i dirigenti del Pd, che con quelli del M5S hanno indicato come candidato il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese. «Sono profondamente dispiaciuto per l’accaduto e mi scuso con chi può essersi sentito offeso», sono le parole di Pittella per chiudere l’episodio, arrivato dopo «giorni di stress e tensione emotiva» che «hanno generato una ingiustificata e totalmente non voluta iperbole in un audio privato». Due minuti e 22 secondi: tanto dura il suo vocale a un gruppo di Azione che in poco tempo è diventato di pubblico dominio, rendere ancora più incandescente l’affaire Basilicata.

«C'è un limite a tutto. Basta», attacca il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli. E Giuseppe Conte: «Pittella tratta gli elettori come merce». Nel Pd la questione Pittella parte dal 2013, quando a sorpresa vinse le primarie per la candidature a governatore contro Piero Lacorazza, sostenuto dalla quasi totalità dei dem lucani. Nel 2019 - pochi mesi dopo le sue dimissioni dalla presidenza della Giunta in seguito ai domiciliari per la “Sanitopoli lucana” - il Pd gli preferì Carlo Trerotola, poi nettamente sconfitto da Bardi. Infine nel 2022 l’addio al Pd, che non lo candidò alle Politiche: Pittella (assolto in primo e secondo grado) corse con Azione, conquistando il 12,2% messo sul tavolo nelle trattative per queste Regionali. Alla fine, dopo un tentativo con Angelo Chiorazzo, Azione come Iv ha chiuso un accordo con Bardi e il centrodestra. «In Basilicata il campo largo l’abbiamo fatto noi", sintetizza l’azzurro Maurizio Gasparri. Ma il cambio di campo di Azione crea malumori anche nella coalizione di Bardi, che proprio sulla gestione sanitaria di Pittella fondò la campagna elettorale 2019.

