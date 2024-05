Audi investe mandria di mucche: auto distrutta, morti cinque vitelli 

Un impatto violento, poco prima delle 8 di ieri sulla statale 389, nel territorio di Villagrande. Un’Audi, condotta da un giovane agente della Polizia penitenziaria, ha suo malgrado investito e ucciso cinque vitellini e ferito una mucca che si trovavano sulla carreggiata. L'impatto è stato talmente violento che la berlina ha terminato la corsa all’esterno della sede stradale. Il conducente dell’auto, andata distrutta, è rimasto illeso. Gli animali facevano parte di una mandria incustodita. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono in mano ai carabinieri della compagnia di Lanusei. Il fenomeno degli animali vaganti sulla Nuoro-Lanusei ha raggiunto soglie importanti tanto da far gridare all’emergenza, inducendo le forze dell’ordine a predisporre servizi adeguati per scongiurare il rischio. Sempre ieri, ma intorno alle 14, un incidente è accaduto sulla provinciale 56, all’uscita ovest di Lotzorai. Un 62enne di Urzulei, Ignazio Moi, operaio forestale, ha perso il controllo della sua Panda che si è ribaltata. L’uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato all’ospedale San Francesco in elicottero. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco di Tortolì. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA