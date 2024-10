Audax, terzo centro: l’over 50 è casa sua 

La Pgs Audax Frutti d’oro continua a dettare legge negli Over 50 Msp. Nell’ Over 55 la Masnata Chimici è regina del girone A, così l’I. R. Moniaflor nel girone B.

Punteggio pieno

L’Audax fa tre su tre nell’Over 50: Antoniotti e Bomber Astolfi regalano il primato ai biancoverdi superando l’Okky Villanova 2-0 nello scontro diretto. In scia I Quartieri/De Amicis infliggono una quaterna al Real Putzu. Risale la Nivea Karalis (5-2 al Flamengo), finisce a reti bianche tra Deximu e Colonial Fruits e tra Accademia Sulcitana e Amatori 4 Mori. Mediterranea a riposo.

In vetta

Il girone A dell’Over 55 è ancora dominato dalla Masnata Chimici, che si impone 2-1 sulla Campagnola. Tra le inseguitrici vince solo la Di. Fer. (2-0 sulla sorpresa Tielle), mentre Sardachem e Cooper Band pareggiano 1-1. Agganciano quota sei la Car-Refinish, grazie al 3-1 rifilato alla Nuova Ellas, e gli Ingegneri, che superano la Gigi Spada SI. TI. 2-0. Nuraghe e Opes Team siglano un 2-2 che vale il primo punto per la squadra ospite, mentre il posticipo di mercoledì tra Sinnai Conad e Sotto La Torre/Poggio dei Pini è la sfida tra deluse. In questa quarta giornata ha riposato la Myair Svapo, ferma a tre punti.

Nel girone B la I. R. Moniaflor non è più una sorpresa: la capolista cala il pokerissimo contro la Vernice e legittima il primato. L’Orione Selargius con 10 punti resiste vincendo 4-3 la sfida con la Sardegna Termale Sardara, mentre a quota 9 continua la rincorsa della Maccioni Marmi (2-1 sul Cagliari 2007). Resta al palo il Sestu (rinviata la gara con gli Amatori La Palma, ancora fermi a tre punti), che rimane a quota quattro staccato da Il Club, che non va oltre il pari per 2-2 con la Frama/Beko Service.

Con un netto 6-0 a un Mulinu Becciu ancora senza punti la De Amicis conquista la prima vittoria; rotondo anche il 4-0 con cui i Resti Umani superano l’Aldebaran, alla terza sconfitta di fila dopo il successo illusorio dell’esordio. Si scuote il Cral C.t.m.: contro il Fileferru, dopo il punto conquistato nello scorso turno, arriva il primo successo in stagione che vale l’aggancio alla Frama a quattro punti.

