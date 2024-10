Audax pallavolo,  domani l’Open day 

È iniziato il countdown per la stagione 2024-25 della Audax Quartucciu di pallavolo che domani, dalle 10.30 alle 12.30, organizza un Open Day al palazzetto dello sport “Beatrice Lopez” in via Monte Spada.

L’evento sarà un’occasione per scoprire il mondo della pallavolo e conoscere da vicino le squadre maschili e femminili delle categorie Under 12, Under 13, Under 14, Under 16, Under 18 e la Prima Divisione maschile. Saranno coinvolti anche i gruppi amatoriali e la serie D femminile, oltre alla squadra nazionale di Serie B.L’Open Day offrirà la possibilità di mettersi alla prova e unirsi a questo progetto sportivo iniziato più da più di 60 anni e che non smette di raccogliere successi.L’invito è aperto a tutti per una mattinata all’insegna dello sport e del divertimento. «Un’occasione unica per vivere la pallavolo da protagonisti e avvicinarsi a una realtà in continua crescita», commenta la presidente Luisa Serra.

RIPRODUZIONE RISERVATA