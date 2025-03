audax, andamento lento 

L’Audax rallenta ma resta capolista dell’Over 50. La Masnata agguanta la vetta del girone A dell’Over 55, che nel girone B vede ruggire ancora la Maccioni Marmi con la Moniaflor che però non perde il passo.

Classifica provvisoria

Sono solo due le gare dell’Over 50 disputate in questo quarto turno di ritorno. La Pgs Audax Frutti d’Oro non va oltre il pari a reti bianche con la Mediterranea, mentre il Deximu supera di misura la Nivea Karalis e sale al quinto posto. Real Putzu-Okky Villanova è il posticipo di stasera. Rinviata Accademia Sulcitana-Colonial Fruits, hanno riposato I Quartieri/De Amicis e gli Amatori 4 Mori.

Coppia di testa

Nel girone A dell’Over 55 la Masnata Chimici fa la voce grossa contro la Myair Svapo, sconfitta per 8-0, e approfitta del turno di riposo della Campagnola per l’aggancio della capolista. Resta in scia a due punti la Sardachem (2-0 sulla Di. Fer.), seguita da vicino dalla Cooper Band che stacca la Tielle/PLS, battuta (1-0) nello scontro diretto per il quarto posto e ora distante cinque lunghezze. Sono punti pesanti quelli della Sinnai Conad Superstore: l’1-0 nello scontro diretto con la Car-Refinish tiene in quota playoff i sinnaesi, che avvicinano a due punti la squadra cagliaritana, come la Gigi Spada SI. TI., ugualmente a quota 32 dopo il tris al Nuraghe. La Opes Team si impone con gli Ingegneri (1-0) e il Poggio dei Pini piega l’Ellas (2-0).

Maccioni a valanga

Nel gruppo B prova di forza della Maccioni Marmi, che non lascia scampo ai Resti Umani/Zaza Kospi sconfitti 7-1. Alle spalle della leader resta in scia la I. R. Moniaflor: Pala, Mastino e Cabras siglano il 3-0 con cui la vicecapolista liquida il Cral Ctm. Con un gol di Tolu gli Amatori Orione Selargius si impongono sulla Polisportiva Sestu e mantengono la terza posizione. Termina in parità (1-1) la sfida diretta per il quarto posto tra gli Amatori La Palma e la Sardegna Termale Sardara, agganciata dalla De Amicis (vittoriosa per 2-0 su Il Club) al quinto posto. La Vernice con le firme di Sarritzu e Pagani regola il Fileferru e mantiene il decimo posto, preceduta di due punti dal Cagliari 2007, che con lo stesso risultato (2-0) condanna l’Aldebaran. Successo anche per la Frama/Beko Service sul Mulinu Becciu (2-0). Mercoledì due recuperi del girone B: Aldebaran-Cral Ctm., Amatori Orione Selargius-Sardegna Termale Sardara. Resti Umani/Zaza Kospi-De Amicis si gioca il 12 marzo.

