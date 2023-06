Audax, 60 anni di passione per lo sport  

La prima volta che ha visto una rete da pallavolo aveva dieci anni: «Era vecchia, sporca e abbandonata in un vecchio asilo». Ma le è bastato toccare e sentire il profumo di quel pallone in cuoio per far scoccare la scintilla con quello sport che è diventato la sua seconda pelle.

Oggi Luisa Serra di anni ne ha 63 ed è la regina della pallavolo in territorio quartuccese. Presidente dell’Audax, nata sessant’anni fa sotto l’egida della matrigna Cagliari, Serra ha iniziato a militare nella società da giocatrice e quando si era prospettata la sua fine non ci ha pensato due volte: si è caricata tutto e tutti sulle spalle ed è andata avanti.

«Tutto è iniziato in quell’asilo: la pallavolo è la mia vita. Spesso ho pensato di aver sacrificato la mia famiglia, ma i miei figli mi smentiscono e anzi dicono che l’aria respirata all’Audax li ha aiutati a crescere e formarsi».

Terza di nove figli, in quegli anni per una ragazza fare sport o andare a studiare a Cagliari era visto come “malo affare”, ma il padre, socialista, abbandonate le chiacchiere di paese, aveva fatto sì che le sue figlie crescessero libere ed emancipate. Non è un caso poi che nel 1983, appena ventenne, la giovane Luisa abbia avuto un ruolo determinante anche nella conquista dell’autonomia quartuccese.

«Quando sono arrivata io, l’Audax esisteva già da 10 anni, era gestita dalla politica cagliaritana e si chiamava Audax-Acli, ma l’associazione da lì a poco sarebbe andata via. Questo avrebbe significato per me e tante altre ragazze perdere tutto. Così mi sono presa la responsabilità e sono andata dall’allora presidente, Mondo Spiga, a chiedergli di lasciarci la palestra per farci allenare».

Era il 1978, le trasferte oltre tirreno pesavano sulle tasche delle famiglie e l’Audax aveva dovuto rinunciare alla serie B, conquistata appena due anni prima: le porte rischiavano di chiudersi e con loro anche il sogno di tante giovani quartuccesi. «Tutti i giorni aprivo la palestra la pulivo e la tenevo bene, ma non era facile: ero un’adolescente che in appena due anni aveva perso entrambi i genitori e doveva occuparsi dei fratelli più piccoli. Un giorno arrivò il presidente, vide cosa era diventata l’Audax grazie alla nostra determinazione e non solo non chiuse la palestra, ma ci esortò a continuare».

Nel mondo dell’Audax c’è anche Sa Serrada : « Era una pedalata fino a Sant’Isidoro e si giocava insieme a pallavolo in piazzetta. Oggi restiamo al PalaBea, coinvolgiamo le famiglie e altre società in piccoli tornei». Ieri festa con le premiazioni e un aperitivo».

