Audace colpo del Genoa a Udine 

Udinese 1

Genoa 2

Udinese (3-5-2) : Okoye; Berto- la, Kabasele, Solet; Zanoli (28' st Ehizibue), Piotrowski (42' st Lovric), Karlstrom, Ekkelenkamp (42' st Iker Bravo), Zemura (14' pt Rui Modesto); Zaniolo, Davis (28' st Buksa) In panchina Sava, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Camara, Kristensen, Miller. All. Runjaic.

Genoa (3-5-2) : Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Malinovskyi (30' st Messias), Thorsby, Martin; Vitinha (18' st Ekuban), Colombo (30' st Ekhator). In panchina Lysionok, Sommariva, Stanciu, Onana, Sabelli, Carboni, Cuenca, Fini, Kumer, Cornet, Venturino, Ellertsson. All. De Rossi.

Arbitro : Maresca di Napoli.

Reti : nel pt 34' Malinovski (rigore); nel st 20' Piotrowski, 38' Norton-Cuffy

Udine. La cura De Rossi non è più solo un antidoto contro le sconfitte, ma è diventata anche il segreto per il Genoa per conquistare punti e vittorie con cui scalare la classifica e mettere divario dalla zona retrocessione.

Ci pensano Malinovski, con un calcio di rigore, e Norton-Cuffy, nel finale, a regolare l'Udinese, che aveva trovato il pareggio con Piotrowski, salvo spegnersi sul più bello e rimediare il secondo ko casalingo consecutivo. E domenica arriva la capolista Napoli.

