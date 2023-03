Atzeni, una vita in musica per la Brigata 

Due anni fa la pensione, ora un libro per raccontare la sua storia di capo musica della Banda della Brigata Sassari, ideato e scritto in collaborazione con Alessandro Garau. Andrea Atzeni è stato sempre particolarmente orgoglioso del suo incarico in divisa. Dagli esordi nelle bande del cagliaritano giovanissimo sotto la guida del padre Peppuccio al trasferimento a Roma, dove ha conseguito la qualifica di musicante, fino al conferimento dell'incarico nella Banda Musicale della Brigata.

Nel racconto, narrato dalla voce diretta del protagonista, «una biografia che è quasi un romanzo», come è stato definito, si susseguono aneddoti e curiosità riguardanti la famiglia, gli affetti e la passione per la musica militare trasmessagli dal padre.

Soprattutto, vengono descritti tanti episodi riguardanti la Banda musicale della Brigata Tataresa alla quale Atzeni è rimasto legato a doppio filo per tutta la sua carriera: gli esordi con i suoi Dimónios, il crescendo della popolarità, prima in Sardegna, poi in Italia e nel resto del mondo, la partecipazione alle missioni internazionali e ai festival militari più prestigiosi, le parate del 2 Giugno, la collaborazione con gli artisti isolani più acclamati. Né mancano, ovviamente, tanti aneddoti sull'inno ufficiale della Brigata Sassari Dimónios che, scritto dal capitano Luciano Sechi, ha risuonato in tutte le vie e le piazze sarde, nelle tv regionali e nazionali, e infine all'estero, o sulla comparsa delle launeddas, lo strumento tradizionale sardo per eccellenza in occasione della Festa della Repubblica. La storia di un sardo che ha saputo portare in alto nel mondo, insieme ai musicisti che sono stati suoi preziosi collaboratori, il nome dell’Isola e della Brigata Sassari. (r. s.)

