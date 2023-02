“Atzeni”, studentessa prigioniera nel bagno 

«È una scuola, non un lager». Gli studenti dell’istituto “Sergio Atzeni” minacciano lo sciopero e protestano contro il regolamento scolastico firmato dal dirigente: «Possiamo andare in giardino soltanto se accompagnati da un insegnante, durante la ricreazione non possiamo rimanere nei corridoi e i bagni vengono chiusi».

La replica è affidata al vicepreside Bruno Deplano: «Stiamo cercando di restituire dignità a questa scuola. La chiusura dei bagni? Così preveniamo alcune situazioni spiacevoli del passato, vogliamo evitare qualsiasi episodio di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno degli ambienti scolastici come è già accaduto in passato».

Il casus belli

A scatenare la protesta degli studenti un episodio di qualche giorno fa. Una ragazza è andata in bagno prima della ricreazione ma era ancora nei servizi igienici quando è suonata la campanella. I bidelli, come da regolamento, hanno chiuso a chiave i bagni e la studentessa è rimasta prigioniera all’interno.

I rappresentanti

Monta il malumore tra i ragazzi, come spiegano i rappresentanti studenteschi: «All’”Atzeni” sembra non essere ancora rientrata l’emergenza Covid, gli studenti si trovano costretti in classe anche durante la pausa. Alcuni di noi hanno provato ad uscire in giardino ma sono stati ripresi con durezza dal dirigente». In qualità di rappresentanti degli studenti lanciano un appello alla dirigenza: «Riportiamo in tempi brevi una ricreazione degna del proprio nome anche nella nostra scuola. Una pausa è necessaria per tenere alta la concentrazione durante le ore di lezione, oltre ad essere un’occasione importante per la socialità messa già in forte difficoltà dall’abuso delle nuove tecnologie».

Nella scuola funziona un servizio di vendita di panini gestito da una ditta esterna. «Anche il paninaro è stato rimproverato per aver venduto durante la ricreazione, mentre il regolamento lo vieta», proseguono gli studenti. «La scena di fronte a numerosi ragazzi ha reso meno sereno il clima all’interno dell’istituto».

La scuola

Il vicepreside Bruno Deplano, 60 anni, parla a nome della scuola. «Mi dispiace che il nostro istituto finisca sul quotidiano per queste notizie. Ci dispiace per la ragazza rimasta chiusa in bagno: li teniamo chiusi per evitare che diventino teatro di spaccio di droga come è accaduto in passato. La ricreazione? Vogliamo favorire la socializzazione, compreremo dei tavoli da ping-pong da mettere in giardino». Alcuni studenti non sarebbero poi stati sempre rispettosi. In diversi casi – chiuse Deplano – il dirigente ha ricevuto delle risposte poco carine dagli alunni, mi sembra lecito che abbia preso posizione dall’alto del suo ruolo».

