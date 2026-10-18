Atzei trascina la Villacidrese 

VILLACIDRESE 2

VILLASIMIUS 0

Villacidrese (4-4-2) : Cambarau, Abib Jah, Laconi, Caferri (17’ st Lussu), Bellu, Corda (23’ st Frau), Demurtas, Abo, Abbruzzi, Cannas (42’ st Pilleri), Atzei (33’ st. Sanna). In panchina Riccio, Cocco, Melis, Carboni, Concas. Allenatore Lampis (A. Cocco squalificato).

Villasimius (4-4-2) : Idrissi, Ornano, Loi, Serra (33’ st Piras), Zedda, Hundt, Vinci (23’ st Gasmi), Scioni (23’ pt Marras), Muscas (37’ st Mura), Marigosu, Cogoni (7’ st Aime). In panchina Fantini, Garau, Porcheddu, Orru. Allenatore F. Cocco.

Arbitro : Calamida di Cagliari.

Reti : nella ripresa 2’, 32’ Atzei.

Note : ammoniti Serra, Demurtas, Caferri, Loi, Garau. Recupero 2’ pt-4’ st.

Villacidro. Il derby in famiglia tra i fratelli Cocco va alla Villacidrese, che supera per 2-0 il Villasimius e conquista tre punti di vitale importanza nella corsa alla salvezza. A caratterizzare la gara è stato il duello a distanza tra Andrea, alla prima esperienza sulla panchina dei gialloblù, e Federico, ben più esperto della categoria. Un confronto vissuto da posizioni diverse, con l’ex giocatore del Cagliari costretto a seguire i suoi dalla tribuna per squalifica. A sorridere è dunque la Villacidrese, che dà slancio al proprio percorso, mentre il Villasimius torna a casa con una sconfitta nel complesso meritata, pur avendo continuato a giocare e a cercare una reazione fino alla fine.

La partita

Gara dal buon ritmo sin dai primi minuti di gioco in cui a farla da padrone non è nessuna delle due formazioni: tanto possesso, qualche sporadica incursione e portieri sostanzialmente inoperosi. Il pallino del gioco è a lunghi tratti per la Villacidrese che in ripartenza porge il fianco al Villasimius che cerca spesso di sorprendere la retroguardia della Ese. Su tutti è Abib Jah, sempre pronto a scivolare sull’esterno per chiudere sui fantasisti avversari. In primis, una ribattuta a botta sicura sul tiro di Muscas. Dall’altra parte, il traversone di Abbruzzi leggermente lungo sul quale non arriva nessuno dei compagni per battere a rete. Al tramonto del primo tempo palla perfetta di Caferri per Atzei che arpiona la sfera e calcia di poco sul fondo.

Il secondo tempo

Ripresa che si apre subito con il gol della Villacidrese: Corda porta palla centralmente e scarica per Atzei che da sinistra lascia partire un gran mancino che si infila direttamente sotto l’incrocio dei pali. Inerzia che passa per la squadra del vice-tecnico Lampis, anche se rimangono poche le occasioni per un raddoppio. Dall’altra parte il Villasimius si affida ai guizzi di Marigosu e alla qualità di Muscas per cercare di scardinare una retroguardia ben piazzata. Col passare dei minuti aumenta la pressione della squadra di Federico Cocco, anche se Cambarau continua a non essere coinvolto particolarmente. Nel momento migliore però, il raddoppio della Ese: azione molto simile a quella del primo gol, stavolta con Laconi che avanza centralmente e imbuca per Atzei che, stavolta dalla parte opposta, incrocia col destro per il 2-0. Vittoria dunque per la Ese che sale a quota 8 punti.

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