Atzei fa volare il Sant’Elena 

Sant’Elena 2

Ferrini 1

Sant’Elena (4-3-3) : Fortuna, Delogu, Ibba (45’ st Murgia), Fadda, Vignati, L. Pinna, Minerba, Pilleri (33’ st Atzei), Piroddi (27’ st Pedoni), Caboni, Porru. In panchina Chimici, Onnis, Pintus, Melis, Tesio, Le. Pinna. Allenatore Piras.

Ferrini Cagliari (3-4-3) : Manis, Cogoni (27’ pt Mudu), Bonu, Boi, Anedda (1’ st Sedda), Carboni (33’ st Zara), Usai, Murgia, Galloni (22’ st Figos), Podda (45’ st Mele), Scioni. In panchina Murtas, Corona, Putzolu, Olla. Allenatore S. Pinna.

Arbitro : Salis di Cagliari.

Reti : 1’ pt Porru, 8’ st Podda (r), 39’ st Atzei.

Note : ammoniti Pilleri, Caboni, Cogoni, Carboni, Usai, Scioni. Recupero 3’ pt - 4’ st.

Il Sant’Elena inaugura la nuova stagione sportiva con una vittoria sulla Ferrini Cagliari. I quartesi superano i cagliaritani 2-1 e si aggiudicano la gara di andata del primo turno di Coppa Italia. Avvio super dei biancoverdi che passano in vantaggio al 1’: Minerba sfonda sulla sinistra e crossa in mezzo per Porru che colpisce di prima intenzione, Manis è battuto. Dopo il gol subito, la Ferrini si ricompone e al 17’ sfiora il pareggio: Galloni mette giù in area per Podda ma il bomber cagliaritano non trova l’angolino alla sinistra di Fortuna. Al 25’ brutto scontro di gioco tra Caboni e Cogoni. Ad avere la peggio è il terzino della Ferrini, costretto ad uscire e recarsi al pronto soccorso per una frattura al setto nasale, a fine gara. In questa fase le squadre sembrano risentire del caldo e della preparazione estiva. Niente da segnalare prima dell’intervallo se non una conclusione dal limite di Caboni che si spegne sul fondo.

La ripresa

La Ferrini entra con più convinzione e ha già una chance, al 2’, per pareggiare: Usai serve un filtrante sottoporta per il neoentrato Fadda ma quest’ultimo manca il pallone di un niente. All’ 8’ la Ferrini pareggia. Pilleri stende Mudu in area, dal dischetto Podda spiazza Fortuna. I quartesi non ci stanno e al 14’ Manis salva sulla botta di Piroddi. Dal 20’ la Ferrini aumenta la pressione, costringendo i quartesi ad abbassarsi, ma non riesce a costruire azioni pericolose. Nel finale il Sant’Elena torna nuovamente avanti al 39’ con Atzei (ex di turno) su calcio d’angolo. La Ferrini insiste ma a vincere è il Sant’Elena.

