Atzara e Ollolai domani aprono cortes e cantine 

Autunno in Barbagia fa tappa ad Atzara e Ollolai. Domani eventi al via ad Atzara tre le corti che valorizzano le produzioni vitivinicole. Previste degustazioni in cantina, mostre sulla lavorazione della vite e sulla tintura dei tessuti, la vestizione dell’abito tradizionale. Aperti i musei e le storiche dimore del centro storico, prevista musica itinerante.

A Ollolai l’accensione dei fuochi di piazza Marconi e Sant’Antonio, l’apertura delle case museo con le mostre di “s’iscraria” e degli abiti tradizionali, la lavorazione del miele, la vestizione della sposa, i laboratori della pasta di Ognissanti (maccarrones de poddighes). Domenica, alle 15.30, in piazza Marconi lo spettacolo “Sardegna in festa” condotto da Giuliano Marongiu, con Maria Luisa Congiu e altri artisti isolani. Si chiude col torneo di murra nel Barbagia’s Pub di via Satta.

«Atzara e Ollolai testimoniano quanto ricchezza culturale e capacità produttiva siano strettamente intrecciate nella Barbagia - dice il presidente della Camera di commercio di Nuoro, Agostino Cicalò -. Il vino, l’arte e i mestieri tradizionali non sono solo memoria, ma risorse vive che generano valore e nuova economia. La forza di questi territori sta nella loro identità, impulso concreto allo sviluppo locale». (g. i. o.)

