“Atzadda” di protesta: il candeliere degli artisti contro l’assalto eollico 

Il candeliere artistico del Collettivo ArtEntu è partito da piazza Sant'Antonio e ha raggiunto Palazzo Ducale, la casa del Comune di Sassari. La “Atzadda”: così è stato definito l'atto creativo per tenere alta l'attenzione sull'assalto all'Isola di una spropositata richiesta per l'installazione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. In prima fila il Comitato della Nurra con lo striscione “No alla speculazione energetica. Sì alle comunità energetiche. Sì all'autoconsumo”. Sono quasi 50 i progetti presentati per la Nurra. Subito appresso otto volontari che sostenevano il candeliere alto quasi quattro metri, realizzato in soli tre giorni dalle artiste e artisti di ArtEntu. Un cero ligneo addobbato con disegni, grafici, slogan e poesie. “Finzas a cando” scritto con filo di lana rosso. L'immagine di una Madonna del Soccorso della Custodia di Terra Sarda.

Il corteo di oltre duecento persone è risalito per parte del corso, ha incontrato i suonatori di tamburo del Gremio dei Viandanti e il Candeliere ha eseguito un brevissimo ballo. Quindi l'arrivo nel piazzale di Palazzo Ducale e l'incontro con il sindaco Giuseppe Mascia. Il primo cittadino sassarese ha detto: «Non ci vuole niente a fare dichiarazioni a effetto o delibere del Consiglio comunale contro l'aggressione del territorio, ma la transizione è complessa e dobbiamo tradurre la posizione politica in atti concreti. Non come singolo Comune ma con gli altri Comuni dell'area metropolitana. Non ho ancora letto la legge di Pratobello ma conto di farlo. La risposta va data con le leggi urbanistiche che ancora non ci sono».

