Attualità su “Radar” 

Oggi, alle 21 su Videolina nuovo appuntamento con “Radar” a cura di Nicola Scano (foto) e Beppe Passavanti. Una puntata-forum dedicata al patrimonio storico paesaggistico, minacciato dall’assalto della speculazione energetica. Oggi a che punto siamo? E come affrontiamo il futuro? Ne parlano gli ospiti di stasera: Maria Antonietta Mongiu, archeologa, presidente del Comitato scientifico per l’Insularità; Giuseppe Biggio già Direttore del Servizio della Pianificazione Territoriale e Paesaggistica della Regione; Franco Masala, storico dell’Architettura e Presidente dell’associazione Amici del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari; Gianvalerio Sanna, ex assessore regionale dell’Urbanistica; Nicolò Migheli sociologo, esperto di sviluppo rurale e geopolitica.