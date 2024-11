Attualità “Radar” 

Alle 21 ritorna “Radar” a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. In questa puntata: assalto fotovoltaico nella Nurra, progetti per 5mila ettari di pannelli. Con Lorenzo Scano del Comitadu pro Sa Nurra. Aree idonee, sfida da referendum? Con Michele Zuddas, avvocato, dei Comitati per la Pratobello 24. La rinascita delle foreste, dopo le piogge i germogli della ripresa. Con Gianluca Iiriti, responsabile aree verdi Università di Cagliari. Non solo scarpette rosse. Il 25 novembre la giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Con Michela Marzano, filosofa e scrittrice. Sardegna e nuova sovranità, il flop dell’Autonomia Differenziata. Con Francesco Casula, saggista e studioso di lingua sarda.